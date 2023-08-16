又傳難民悲歌 西非難民船遇難 逾60人命喪大海

一艘從西非塞內加爾出發的難民船在西非維德角（Cape Verde）遇難，據信已有60多人死亡。（路透）

國際移民 組織（IOM）16日表示，一艘從西非塞內加爾出發的難民船在西非維德角（Cape Verde）被發現，據信已有60多人死亡。

衛報報導，國際移民組織發言人向法新社說，據信至少有63名尋求庇護 者死亡，有38名倖存者，包括4名年齡在12歲至16歲間的兒童。

警方表示，14日在西非附近大西洋發現這艘長木製漁船，距離維德角薩爾島（Sal）約277公里。

最初消息指該船已經沉沒，但後來澄清說它被發現正在漂泊，並向維德角當局發出警報。

目前尚不清楚事件發生時間，但據倖存者稱，這艘船於7月10日離開塞內加爾，船上約載有100名乘客。國際移民組織發言人表示，緊急服務部門已找到7具遺體，據信另有56人失蹤，稱通常在海上失蹤後，就會被推定為罹難。

維德角位於通往西班牙加那利群島的海上航線 上，距海岸約600公里。從西非到加那利群島的大西洋移民路線，是世界上最致命的移民路線之一。

國際移民組織表示，「嚴重缺乏安全、正規的移民途徑，這給了走私者和販運者機會，讓人們踏上這些致命旅程。」