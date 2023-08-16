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「哥，我等你」日本人瑞拿丈夫陣亡公報 訴說戰爭殘酷

編譯中心／綜合15日電
8月15日是二次大戰結束78周年，對日本來說是所謂的「終戰日」，日本政府循例在東京的日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」。（美聯社）
8月15日是二次大戰結束78周年，對日本來說是所謂的「終戰日」，日本政府循例在東京的日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」。（美聯社）

日本政府15日為二次大戰犧牲者舉行追悼儀式，高齡104歲的人瑞竹內笑子帶著亡夫的「陣亡公報」參加，除悼念被戰爭帶走的亡夫並訴說戰爭的無意義與殘酷外，也再次立誓反戰。

15日是二次大戰結束78周年，對日本來說是所謂的「終戰日」，日本政府循例在東京的日本武道館舉行「全國戰歿者追悼式」，竹內笑子以104歲成為與會最高齡人士。

讀賣新聞報導，目前住在橫濱市的竹內笑子因二次大戰失去了丈夫，雖然跟丈夫一起經營的店也毀於戰火，但重建後一直經營到70歲。

竹內笑子15日坐在輪椅上，手中拿著丈夫竹內繁一的「陣亡公報」出席追悼儀式說，「希望丈夫可以誇獎我一個人這麼努力」。

竹內笑子20歲在神戶市老家木材店幫忙時，跟在米店工作的竹內繁一結婚。兩人婚後不久開始經營米糧店。竹內繁一比竹內笑子大7歲，平常話不多也不喝酒，唯一的興趣就是看電影。

兩人經營的店打烊後，丈夫幾乎每天都會帶著竹內笑子到神戶市當地鬧區，兩人手牽著手快步走向電影院

夫妻間這份簡單的娛樂，雖然在1941年12月8日太平洋戰爭爆發後依舊持續，但好景不長，竹內繁一1943年7月接獲徵召令，進入兵庫縣姬路市的陸軍步兵連，之後被派到中國。

竹內笑子回想起丈夫動身前往中國前在姬路的會面，兩人因為在意旁人目光，只有稍微將兩手交疊。竹內笑子習慣稱丈夫為「哥」，臨別時只說了「哥，我會等你」。

前往中國戰區的竹內繁一參加了動員逾40萬人的「豫湘桂會戰」，竹內笑子偶爾會收到來自丈夫的消息，但之後就告中斷，最後在不知丈夫是否平安的情況下迎來大戰結束。

結果，竹內笑子在1946年春天接到陣亡公報，才知道丈夫因為在中國安徽省執行任務時，遭敵機轟炸導致右腳受傷，後來因傷勢惡化於1945年2月陣亡。

對竹內笑子來說，未曾想過當日一別竟成永別，她在送別當天沒有說什麼動人的話語，也沒能讓丈夫帶上照片或是有回憶的物品，「我想他一個人很孤獨吧」，這讓竹內笑子內心滿是後悔。

兩人膝下無子，經營的店面也因戰禍付之一炬。竹內笑子眼看一個人要重新經營米糧店有困難，戰後轉而經營咖啡店。

她希望獲得亡夫的守護，於是將過去店內唯一未燒毀、寫有「竹內商店」的木箱放在店內。

這家店在妹妹家人的幫助下，一直開到竹內笑子70歲。竹內笑子97歲時住進有親人居住的神奈川縣一處老人中心，為了悼念亡夫，每年都會到靖國神社一次。

竹內笑子最近思考戰爭的時間增加了，她說，「戰爭奪走了認真善良的人的簡單幸福，沒有什麼像戰爭這般無意義且殘酷」。

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