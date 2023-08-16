觀光客別想再惡搞 這些國家不忍了

根據WSJ Intelligence的7月份全球旅遊研究，高淨值客戶準備今年的旅遊預算激增27%。圖為佛州邁阿密海灘。(路透)

雖然觀光 客到處搞破壞早已屢見不鮮，但多國政府近來已不像過去那樣，容忍那些不守規矩的觀光客，近來紛紛發布一系列策略要管制這些違法行為，並提醒未來的旅客守法。

彭博資訊報導，近來多起觀光客的脫序事件鬧上國際版面，包括一群德國觀光客在義大利 的別墅裡推倒了一座150年的雕像、一名丹麥女子在峇里島騎機車時露出下體、一名波蘭男子擅自爬上墨西哥一座未對外開放的神廟，以及美國民眾騷擾黃石國家公園裡的熊等。

這讓許多國家近幾個月來紛紛通過法律要來懲罰這些觀光客，包括處以高額罰款，以及甚至坐牢。在峇里島，當地居民現在已有一支用來檢舉觀光客的熱線電話，當地今年來驅逐的觀光客人數，已比其去年驅逐的人數還多。

在義大利，菲諾港（Portofino）4月通過的市政條例將對暑假期間在觀光景點的主幹道上亂停車的觀光客開罰，最高將處以罰款279歐元（約306美元）。

義國政府也持續提高對旅客不良行為的法律罰則，包括對毀損該國歷史古蹟外觀的民眾，處以最高6萬歐元罰款，且可能面臨牢獄之災；當局鑑於先前氣候倡議人士鬧出的多起事件，以及遊客在羅馬競技場的牆面上塗鴉，已於4月通過相關法案。

另據華爾街日報旗下WSJ Intelligence進行的7月份全球旅遊研究，在這個平均年齡59歲、平均淨值400萬美元的受訪群體裡，高達95%計畫未來12個月進行國內旅遊，60%預期會出國旅行，而且今年的預算 大增，83%的受訪者計畫增加或維持過往的旅遊預算；幾乎有近半受訪者計畫未來一年的休閒旅遊平均花費1萬8250美元，較一年前激增27%。

美國境內排名最前面的旅遊目的地是佛羅里達州和加州。想出國的有87%考慮歐洲，最受歡迎的是英國、義大利和法國。

在疫情封鎖期間受創深重的遊輪現在人氣回籠。過去10年搭過兩次的所謂遊輪常客，93%準備再次出海；商務旅行也東山再起，超過60%的受訪者計畫未來12個月進行國內差旅，20%出差國外。