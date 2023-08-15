我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

薪水小偷全球排名 亞洲人名列前茅「最會裝忙」

聯合新聞網／ 即時報導
調查發現印度、日本和新加坡員工花許多時間在「表演性工作」上。（示意圖／ingimage）
調查發現印度、日本和新加坡員工花許多時間在「表演性工作」上。（示意圖／ingimage）

員工上班時到底有沒有在認真工作？還是其實都在當「薪水小偷」裝忙？

據CNBC報導指出，近期知名企業軟體公司Salesforce子公司Slack與問卷調查平台Qualtrics 合作，進行一項全球性調查。這項調查蒐集了18000多名公司高階主管與員工的資料，發現全球最會「裝忙」的員工都在亞洲，就連一般認為工作超認真的日本都名列前茅。

這份研究橫跨美國、澳洲、法國、英國、德國、新加坡印度、日本和南韓共9個國家，調查18149名主管及員工的工作型態，發現亞洲國家的員工較常花時間在「表演性的工作」上。所謂的「表演性工作」是指花了許多時間開會或向團隊展示成果，卻沒有真正做出決策或解決問題的工作業務。

調查發現前三名的國家分別為印度、日本和新加坡。印度花43%的時間進行「表演性工作」，日本和新加坡則分別為37%與36%。不僅如此，調查還指出，這三個國家在實際有生產力的工作業務上，花費的時間比例也相對較低，分別為日本（63%）、新加坡（63%）和印度（57%）。

Slack公司亞太區技術傳教士（technology evangelist）蘭尼（Derek Laney）表示，主管通常都以「眼前看到的活動」來判斷員工的生產力，反而沒有專注在實際的績效成果上。因此像是收發電郵的速度、上線的時間或是否參與會議，便成為主管評估員工生產力的「可見性活動指標」。有44%的新加坡員工就抱怨，因為要花太多時間開會和回電郵，導致他們的工作效率大受影響。

新加坡 日本 印度

上一則

俄羅斯汽修廠爆炸 波及加油站釀大火 至少25死66傷

下一則

印度種族衝突釀逾150死 莫迪宣示致力終結敵對

延伸閱讀

「叻叻別走」 首隻在新加坡出生熊貓2歲了

「叻叻別走」 首隻在新加坡出生熊貓2歲了
日圓下探145 近十月低點

日圓下探145 近十月低點
日本戰敗78年 日皇深刻反省 日相未提加害責任

日本戰敗78年 日皇深刻反省 日相未提加害責任
解密二戰文件 東條英機骨灰撒太平洋 防日本神化戰犯

解密二戰文件 東條英機骨灰撒太平洋 防日本神化戰犯

熱門新聞

哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多