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馬航空中驚魂 男宣稱持爆裂物 還對乘客大喊「你們是阿拉的奴隸嗎？」

編譯周辰陽／即時報導
馬來西亞航空公司編號MH 122的雪梨飛吉隆坡航班14日發生男性乘客對著其他乘客大喊大叫，還宣稱持有爆裂物，迫使該航班飛返雪梨著陸，該名男性乘客隨後被捕，但15日早上拒絕離開牢房出庭應訊。資料照片。（美聯社）
馬來西亞航空公司編號MH 122的雪梨飛吉隆坡航班14日發生男性乘客對著其他乘客大喊大叫，還宣稱持有爆裂物，迫使該航班飛返雪梨著陸，該名男性乘客隨後被捕，但15日早上拒絕離開牢房出庭應訊。資料照片。（美聯社）

馬來西亞航空公司一架編號MH 122的雪梨飛吉隆坡航班14日發生機上一名男性乘客對著其他乘客大喊「你們是阿拉的奴隸嗎？」，還宣稱持有爆裂物，迫使該航班飛返雪梨著陸，該名男性乘客隨後被捕，但15日早上拒絕離開牢房出庭應訊。

澳洲廣播公司與每日郵報報導，當事人是來自坎培拉的45歲男子阿里夫（Muhammad Arif），事件則發生在14日下午1時左右。MH 122航班當時已從雪梨起飛。根據澳洲聯邦警察事後發出的聲明，「在飛行過程中，一名男乘客涉嫌擾亂秩序，並聲稱飛機上有爆炸物」。

根據其他乘客上網發布的影片，以及他們事後向澳廣提供的證詞，阿里夫向機組人員與乘客提高了音量講話。乘客帕拉姆巴斯（Velutha Parambath）說，就在起飛後大約半個小時，阿里夫開始起身與推擠其他乘客，「他開始變得有點暴力，而且在傳道…說起了他的宗教觀」。

帕拉姆巴斯告訴澳廣，阿里夫手上戴著某個東西，「每當他跟機組員講話時，都會說『我不怕死，你懂的，我身上帶著東西』。所以我想，這可能就是把人們嚇退的原因」。

另一位乘客卡恩（Edo Khan）則告訴澳廣雪梨電台，他在飛機離地之前就開始擔心了，「當我們正在起飛時，他開始很大聲禱告，我真的給妻子發了條簡訊，『這傢伙正在呼喚阿拉』」，而聲音也變得越來越大、越來越大，「大家一開始覺得他是神經質的乘客，但他開始把雙手舉到空中…這就太過火了」。

根據網上流傳的影像，似乎是阿里夫的男子自報姓名與自稱是「阿拉的奴隸」，接著要求附近的其他乘客重複他們也是「阿拉的奴隸」。他的態度變得激動，用手指指著乘客，並要求其中一人「說出來」，另外一隻影像則可見到他在飛機走道鋪開祈禱墊後跪著禱告。

一位「害怕」的乘客據報宣稱，阿里夫「拉開背包的拉鍊，把手伸了進去，就在我的座位旁邊聲嘶力竭地大叫，幾乎不加掩飾地威脅說裡面有危險的東西」。

據了解，MH 122的機組人員隨後檢查了背包，但並未發現任何危險物品，機長則宣布了「緊急狀態」，於下午3時40分左右折返雪梨，警方在飛機著陸幾小時後上機與逮捕阿里夫，他被控犯下「威脅損壞飛機做出虛假陳述」，以及未遵守機組人員的安全指示，最高可處10年有期徒刑和15000澳元（折合近新台幣31萬元）以上的罰款。

根據澳廣跟澳洲特別廣播服務公司（SBS）的報導，法院15日早上開庭審理此案，但阿里夫拒絕合作，不肯離開牢房。辯護律師達烏迪（Mostafa Daoudie）向庭上表示，阿里夫有「嚴重的心理健康問題」，似乎不了解當前處境。他請求法官下令拘留，以便能夠展開精神健康評估。

澳洲 緊急狀態 心理健康

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