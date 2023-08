馬航空中驚魂 男宣稱持爆裂物 還對乘客大喊「你們是阿拉的奴隸嗎？」

馬來西亞航空公司編號MH 122的雪梨飛吉隆坡航班14日發生男性乘客對著其他乘客大喊大叫,還宣稱持有爆裂物,迫使該航班飛返雪梨著陸,該名男性乘客隨後被捕,但15日早上拒絕離開牢房出庭應訊。資料照片。(美聯社)

馬來西亞航空公司一架編號MH 122的雪梨飛吉隆坡航班14日發生機上一名男性乘客對著其他乘客大喊「你們是阿拉的奴隸嗎?」,還宣稱持有爆裂物,迫使該航班飛返雪梨著陸,該名男性乘客隨後被捕,但15日早上拒絕離開牢房出庭應訊。

澳洲 廣播公司與每日郵報報導,當事人是來自坎培拉的45歲男子阿里夫(Muhammad Arif),事件則發生在14日下午1時左右。MH 122航班當時已從雪梨起飛。根據澳洲聯邦警察事後發出的聲明,「在飛行過程中,一名男乘客涉嫌擾亂秩序,並聲稱飛機上有爆炸物」。

#Sydney Airport is suffering at the hands of this lunatic as he has taken #MH122 hostage. Praying for everyone's safety and well being.



Where is Airport security?! Its been well over an hour since the plane has landed back!!! pic.twitter.com/rSWExD9EXm — Jawad Nazir ✈ (@jawadmnazir) August 14, 2023

根據其他乘客上網發布的影片,以及他們事後向澳廣提供的證詞,阿里夫向機組人員與乘客提高了音量講話。乘客帕拉姆巴斯(Velutha Parambath)說,就在起飛後大約半個小時,阿里夫開始起身與推擠其他乘客,「他開始變得有點暴力,而且在傳道…說起了他的宗教觀」。

帕拉姆巴斯告訴澳廣,阿里夫手上戴著某個東西,「每當他跟機組員講話時,都會說『我不怕死,你懂的,我身上帶著東西』。所以我想,這可能就是把人們嚇退的原因」。

另一位乘客卡恩(Edo Khan)則告訴澳廣雪梨電台,他在飛機離地之前就開始擔心了,「當我們正在起飛時,他開始很大聲禱告,我真的給妻子發了條簡訊,『這傢伙正在呼喚阿拉』」,而聲音也變得越來越大、越來越大,「大家一開始覺得他是神經質的乘客,但他開始把雙手舉到空中…這就太過火了」。

根據網上流傳的影像,似乎是阿里夫的男子自報姓名與自稱是「阿拉的奴隸」,接著要求附近的其他乘客重複他們也是「阿拉的奴隸」。他的態度變得激動,用手指指著乘客,並要求其中一人「說出來」,另外一隻影像則可見到他在飛機走道鋪開祈禱墊後跪著禱告。

#Sydney Airport is suffering at the hands of this lunatic #MH122 pic.twitter.com/tfZXHRsrAr — Crude Macro 🛢️ (@MacroCrude) August 14, 2023

一位「害怕」的乘客據報宣稱,阿里夫「拉開背包的拉鍊,把手伸了進去,就在我的座位旁邊聲嘶力竭地大叫,幾乎不加掩飾地威脅說裡面有危險的東西」。

據了解,MH 122的機組人員隨後檢查了背包,但並未發現任何危險物品,機長則宣布了「緊急狀態 」,於下午3時40分左右折返雪梨,警方在飛機著陸幾小時後上機與逮捕阿里夫,他被控犯下「威脅損壞飛機做出虛假陳述」,以及未遵守機組人員的安全指示,最高可處10年有期徒刑和15000澳元(折合近新台幣31萬元)以上的罰款。

根據澳廣跟澳洲特別廣播服務公司(SBS)的報導,法院15日早上開庭審理此案,但阿里夫拒絕合作,不肯離開牢房。辯護律師達烏迪(Mostafa Daoudie)向庭上表示,阿里夫有「嚴重的心理健康 問題」,似乎不了解當前處境。他請求法官下令拘留,以便能夠展開精神健康評估。