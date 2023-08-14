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讓所有人享受滑板運動 荷蘭為LGBTQ及女性開滑板場

中央社／阿姆斯特丹14日綜合外電報導

穿著五顏六色服裝的滑板人在阿姆斯特丹一處特別的滑板公園穿梭，這是世界上首批為LGBTQ同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群和女性滑板人提供安全空間的滑板場之一。

法新社報導，這處滑板場設在荷蘭首都阿姆斯特丹南部一座倉庫，牆上掛著「所有人都能享受滑板」的標語，彩虹圖樣則被彩繪在木製坡道上。

22歲的譚（Tem）擔任食物志工，常在這裡練習。他說：「這裡沒有批判。這是一個舒適的環境，我可以在這裡學習玩滑板，而不用忍受公共滑板場的討厭氣氛。」

儘管滑板運動被視為穿著寬鬆褲裝的叛逆者從事的另類活動，但這個社群長期以來一直被認為存在著性別歧視、恐同以及有時涉及硬漢文化的問題。

荷蘭作為世界第一個同性婚姻合法化、並以自由態度聞名的國家，能提供另一種選擇因此不足為奇。

25歲的滑板場經理桑尼．左德蘭（Flip Zonne Zuijderland）告訴法新社：「我覺得我有空間能做我自己、能玩滑板、能和朋友一起同樂，這就是我們想要的一切。」

這個滑板公園是一個先驅，因為非政府組織曾在阿富汗和巴勒斯坦自治區推廣女性滑板運動，但沒有為LGBTQ滑板人推廣過。

桑尼．左德蘭表示：「當然，這可能是第一個。」

這個滑板場由Women Skate the World和New Wave這2個組織在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的第一個夏天合作建立。

透過捐款和公共資金，他們找到一個空置的倉庫，並創建了這個滑板公園。

雖然女性和LGBTQ運動員在滑板運動中已被越來越多人接受，尤其在美國資深職業滑板選手安德森（Brian Anderson）於2016年出櫃後，但這項運動仍有很長的路要走。

桑尼．左德蘭表示：「尊重是最大的重點。不管你是同性戀、異性戀、酷兒、順性別或跨性別，只要你在這裡玩得開心，讓其他人也玩得開心，我們都歡迎你。」

LGBTQ 跨性別 同性戀

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