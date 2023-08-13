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選美爆性騷 環球小姐終止與印尼承辦方合作關係

編譯陳曉慈／即時報導
印尼環球小姐選美大賽日前遭爆性騷擾，十多名佳麗表示遭主辦單位要求全裸，以檢視身上的傷疤及橘皮組織。美國環球小姐組織13日宣布終止與印尼承辦方的合作關係。照片為示意圖、2018年環球小姐選美大賽各國佳麗代表，非當事人。（美聯社）
印尼環球小姐選美大賽日前遭爆性騷擾，十多名佳麗表示遭主辦單位要求全裸，以檢視身上的傷疤及橘皮組織。美國環球小姐組織13日宣布終止與印尼承辦方的合作關係。照片為示意圖、2018年環球小姐選美大賽各國佳麗代表，非當事人。（美聯社）

印尼環球小姐選美大賽（Indonesia's Miss Universe）日前遭爆性騷擾，30名進入地區決選的佳麗中，超過半數表示遭主辦單位要求全裸，以檢視身上的傷疤及橘皮組織。美國環球小姐組織（Miss Universe Organization）13日宣布終止與印尼承辦方的合作關係，並取消同樣由該單位負責的馬來西亞環球小姐選美。

6名佳麗向警方投訴，指稱自己遭比賽承辦方性騷擾，於參賽期間遭要求全裸上身進行「身體檢查」。佳麗的律師8日表示，有5五名佳麗曾被要求擺拍。印尼雅加達警方同日已針對相關事件展開調查。

環球小姐組織感謝佳麗們勇敢挺身而出，並強調「提供女性安全的環境」是大賽的優先考量。環球小姐組織12日晚間在社群平台X（前身為推特）發文表示：「針對所了解到的印尼環球小姐選美大賽所發生的事情，顯然加盟方未能達到我們的品牌標準、道德規範及期許。」

環球小姐組織並宣布終止與印尼承辦方PT Capella Swastika Karya與印尼環球小姐選美大賽負責人卡佩拉（Poppy Capella）的合作關係，此外，由印尼承辦方負責的馬來西亞地區環球小姐大賽，今年賽事也將取消。

卡佩拉在社群平台Instagram上發布長文，否認涉及任何身體檢查相關事件。她寫道：「我，做為地區負責人暨印尼環球小姐選美大賽承辦方，全無涉入、知曉、下令、要求或允許任何參與籌畫2023年印尼環球小姐選美大賽的人員，透過執行身體檢查進行暴力或性騷擾事件。」卡佩拉還表示，自己反對任何形式的暴力及性騷擾。

環球小姐組織強調，組織正重新評估比賽規則及程序，避免未來發生類似事件，並重申所有環球小姐大賽都沒有任何身高、體重及身型相關限制。

印尼 性騷擾 推特

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