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馬斯克挑選義大利籠鬥 查克柏格回嗆：我說了才算

編譯周辰陽／綜合12日電
全球科技界億萬富豪馬斯克與查克柏格的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注，儘管馬斯克宣稱他們將在義大利一處「史詩級」地點單挑，但查克柏格卻發文稱各界先不要相信對戰日期已經排好了。（路透 ）
全球科技界億萬富豪馬斯克與查克柏格的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注，儘管馬斯克宣稱他們將在義大利一處「史詩級」地點單挑，但查克柏格卻發文稱各界先不要相信對戰日期已經排好了。（路透 ）

全球科技界億萬富豪馬斯克查克柏格的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注，馬斯克11日宣稱兩人將在義大利一處「史詩級」地點單挑，查克柏格隨後則表示，直到他本人證實以前，各界不要相信對戰日期已經排好了。

根據此前新聞、社群媒體貼文跟The Verge的報導，馬斯克宣稱這場鐵籠對戰將在他的「X」（原名推特）與查克柏格的「Meta」進行串流直播，大家在螢幕上看到的一切「將是古羅馬」元素，「所以完全沒有現代的東西」，還說他跟義大利總理與文化部長談過，他們已經同意了一個「史詩級」地點。

義大利文化部長桑朱利亞諾在聲明表示，「我與馬斯克進行長時間且友好的電話交談，我們談論了對古羅馬歷史的共同熱情。我們正在討論如何在尊重遺址的情況下，舉辦一場偉大的慈善和能喚起大眾歷史意識的活動」，但強調賽事地點不會是羅馬。

當事人之一的查克柏格隨後表示，鐵籠對戰的其餘細節也讓他感到驚訝。查克柏格在自家社群媒體「Threads」發文指出，「我熱愛這個運動，從伊隆挑戰我的那一天起，我就已經準備好戰鬥。如果他曾同意實際的日期，你們會從我這裡聽到，在那之前，請假定他說的任何事情都還沒有取得一致意見」。

查克柏格接著寫到，他並不指望馬斯克，「但當我準備好的時候，就會分享下一場對戰的細節」。

查克柏格 馬斯克 義大利

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