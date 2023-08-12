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拉同行入坑 前空姐下海改賣「暗黑服務」 一夜驚人價碼曝光

聯合新聞網／即時報導
越南一名空姐下海投入「暗黑產業」，不僅自己有在做性交易，還拉攏其他女生一起提供服務。（示意圖／ingimage）
越南一名空姐下海投入「暗黑產業」，不僅自己有在做性交易，還拉攏其他女生一起提供服務。（示意圖／ingimage）

人人欽羨的空姐竟淪落做「暗黑買賣」？越南一名空姐幾個月前突然辭職，更轉行投入「暗黑產業鏈」，不僅自己下海賣「高級服務」，還在社交平台上大曬光鮮亮麗的生活照，藉此拉攏其他空姐與模特兒入坑，一起為有錢大佬「親密服務」，驚人價碼也隨之曝光。

根據《越南快訊》報導，26歲的空姐Vo Thi My Hanh幾個月前辭掉工作，並專心投入「暗黑產業」，除了自己有提供性服務外，她還充當媽媽桑的腳色，為旗下的小姐們連絡客人，用豪華轎車接送她們到交易地點。

Vo Thi My Hanh深知如何吊人胃口，她在社群平台上打造成功女性的形象，發布許多奢侈品與著名觀光景點的旅行照片，藉此吸引年輕女性的目光，再進一步帶她們走入「暗黑產業」，旗下的工作者就有大約有30名。

Vo Thi My Hanh的「暗黑集團」以高級客戶為服務對象，旗下小姐的身分包含空姐、模特兒，其消費價格也水漲船高，一次服務收價1000美元，若過夜則需3000美元。Vo Thi My Hanh也會從每次交易中抽成，一次收取295美元的經紀費，光是從事「暗黑產業」就讓她賺了超過10億越南盾（約4.2萬美元）。

本月9日，越南警方突襲當地一家酒店，Vo Thi My Hanh的「暗黑交易」也隨之曝光，4名提供服務的女性被抓到，警方事後也循跡找到Vo Thi My Hanh，並將其逮捕。

越南 觀光

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