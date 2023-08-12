我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

北京一公園遭占地十多年 村民養23隻鴕鳥成當地奇觀

住宿快篩費誰付？世界童軍大會爭議不斷 台灣團爆被南韓主辦方踢皮球

中央社／ 首爾12日專電
在南韓舉辦的世界童軍大會剛落幕，今天傳出台灣代表團員在轉移住處過程中的快篩費用遭主辦單位踢皮球。示意圖，（路透資料照）
在南韓舉辦的世界童軍大會剛落幕，今天傳出台灣代表團員在轉移住處過程中的快篩費用遭主辦單位踢皮球。示意圖，（路透資料照）

南韓舉辦的世界童軍大會剛落幕，今天傳出台灣代表團員在轉移住處過程中的快篩費用遭主辦單位踢皮球，主辦方不負責任的態度受到南韓網友批評。

南韓「東亞日報」今天報導，之前因颱風提前拔營，轉移至首爾市立大學住宿的597名台灣團員入住程序中的快篩費用，現場支援的首爾市政府10日向主辦方安全管理本部致電詢問費用該由誰負擔時，收到「團員離開新萬金之後就不在我們管轄範圍內」的回應。

報導說，首爾市政府內部討論後決定請團員自行負擔快篩費用。不過，主辦方表示，通話時只是表示組織委員會無法立即提供協助。

本屆新萬金世界童軍大會組織委員會7日因颱風卡努襲韓，決定自8日起全面提前拔營，將各國代表團分散至各地避颱，各地公共設施及大學宿舍被徵召作為臨時住所，中華民國童軍代表團分別轉往首爾市立大學、世宗大學、高麗大學及南韓外國語大學龍仁校區住宿。

駐南韓台北代表部向中央社說明，4所大學中只有首爾市立大學表明入住前須快篩，快篩後發現一名團員確診，校方立即協助送醫診療及後續因應措施，韓方及團員都未提出費用相關問題。後續有家長向媒體表示，費用最後由韓方負擔。

本屆世界童軍大露營從開幕就爭議不斷，現場準備不足，難以因應高溫及蚊蟲問題，衛生條件堪憂等，連日造成上百名童軍不適就醫，最後以避颱為由出動中央及各地政府支援，主管單位全羅北道政府及女性家庭部都受質疑。

除費用踢皮球外，東亞日報報導，10日因卡努颱風登陸，接待童軍的單位為緊急將原定野外活動安排至室內而奔走，但女性家庭部派至現場的職員才出現不到一小時，就表示被要求離開現場、返回部裡。女性家庭部則表示，是因為部分單位業務需求才要求公務員返回。

許多網友對主辦單位不負責任的態度表示憤怒，各國代表團員今天陸續啟程返國，部分媒體在相關報導標題上寫道「還會來南韓嗎？」不難看出對南韓整體形象受這次活動影響的憂心，相關單位後續可能面臨嚴正究責。

南韓 中華民國 高溫

上一則

烏克蘭軍隊持續反攻 南部傳出捷報

延伸閱讀

梁朝偉被爆祕戀小36歲女星程瀟 有私生子、日本置產藏嬌

梁朝偉被爆祕戀小36歲女星程瀟 有私生子、日本置產藏嬌
揚言炸首爾塔、日駐韓大使館 南韓又收恐嚇電郵

揚言炸首爾塔、日駐韓大使館 南韓又收恐嚇電郵
南韓偶像Joshua被爆與女模熱戀3年 情節撲朔惹怒粉絲

南韓偶像Joshua被爆與女模熱戀3年 情節撲朔惹怒粉絲
南韓又傳恐嚇電郵 揚言要炸首爾塔、日本駐韓大使館

南韓又傳恐嚇電郵 揚言要炸首爾塔、日本駐韓大使館

熱門新聞

梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48
尤琴妮公主被傳不敢冒犯皇室的規矩，不再像以前隨心所欲。（路透資料照片）

怕激怒威廉、凱特 堂妹尤琴妮公主不敢公開為梅根慶生

2023-08-07 14:12
來自千葉縣的世古乙羽，獲得「日本最可愛的高一生」冠軍。(圖／取自Instagram)

「日本最可愛高一生」出爐 網見童顏直呼小學生

2023-08-08 14:17

超人氣

更多 >
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子
世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？

世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？
庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重
接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化
美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班