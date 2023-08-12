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雅加達空氣汙染嚴重 醫師籲戶外戴口罩

中央社／雅加達12日專電
印尼首都雅加達成為全球空氣汙染最嚴重的城市，連續多天高居全球空汙排行榜榜首。（Getty Images）
印尼首都雅加達成為全球空氣汙染最嚴重的城市，連續多天高居全球空汙排行榜榜首。（Getty Images）

印尼首都雅加達成為全球空氣汙染最嚴重的城市，連續多天高居全球空汙排行榜榜首。許多居民咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，醫師認為可能與空汙有關，提醒民眾儘量待在室內，出門戴口罩

根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir數據顯示，雅加達已成為全球空氣汙染最嚴重的大城，住在雅加達及附近城市的居民，最近都感受到空汙相當嚴重，雅加達的天空過去幾天持續被霧霾籠罩，宛如陰天，一片灰濛濛。

平常騎摩托車通勤的雅加達居民慕薩米（Mochammad Zikrulloh）向中央社說，最近發現能見度變低，且大口呼吸時會感到胸悶，「因此在外面都會戴口罩」。另一居民林明偉則說，這幾天雅加達「空氣非常糟糕，很想搬回家鄉瑪琅市（Malang）」。

來自菲律賓、旅居雅加達近7年的施並坤（Mark Go）回憶，COVID-19疫情期間，雅加達空氣品質很好，常能看到遠處的高山，但現在空汙嚴重，常讓他「覺得心情沈悶，也擔心可能影響健康」。

嚴峻的空汙導致許多人生病，記者在雅加達商場觀察到有許多人咳嗽，且戴口罩的人比上週增加。

印尼耳鼻喉科醫師朗加（Rangga Rayendra Saleh）表示，這幾天有許多有呼吸道疾病症狀的病患來求診，大部分是兒童，這可能與空汙有關。

雅加達省政府疾管局長戴維（Dwi Oktavia）向媒體指出，與2022年相比，2023年患有呼吸道疾病的人數確實增加。朗加說，空汙可能會導致呼吸道發炎，主要症狀是流鼻水、咳嗽和鼻塞，這些症狀與細菌或病毒感染所引發的上呼吸道感染類似，但通常不會發燒或嗜睡。

朗加提醒民眾在戶外得戴上口罩，在室內則可使用空氣清淨機，並建議民眾「使用生理食鹽水清洗鼻腔，一天至少一次」。

針對空汙問題，雅加達代理省長赫魯（Heru Budi Hartono）說，空汙不只是「雅加達省政府的責任，而是要大家一起共同克服」。為了減少廢氣排放，雅加達已提高電動公車數量，目前共使用100輛電動公車。

另外，雅加達環保局長阿瑟（Asep Kuswanto）昨天在記者會上表示，將會組成一個特別工作小組，大規模隨機抽查檢驗雅加達的機車排氣，並懲處違規騎士。

印尼環境與林業部污染防治處長席吉特（Sigit Reliantoro）說，交通工具是廢氣的最大排放源，但「消除含鉛汽油委員會」（KPBB）主任薩夫魯丁（Ahmad Safrudin）則說，政府也得關注工業區排放廢氣問題，因為這在空汙中占了31%。

口罩 印尼 空氣汙染

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