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義大利真的同意了…史詩地讓馬斯克、查克柏格決鬥

編譯中心／綜合11日電
馬斯克（左）公布與查克柏格將在義大利決鬥後，網友做出在羅馬競技場決戰的預想圖。（取材自IXFI的X帳號）
馬斯克（左）公布與查克柏格將在義大利決鬥後，網友做出在羅馬競技場決戰的預想圖。（取材自IXFI的X帳號）

億萬富豪馬斯克11日在原為推特的X上公布，他已與義大利總理梅洛尼和文化部長達成協議，與Meta公司創辦人的查克柏格的鐵籠格鬥，將在義大利的史詩級地點舉行；他還寫著「鬥劍者（Gladiator，電影「神鬼戰士」英文名）」，並且附上劍的表情符號。不過，義大利文化部長隨後發聲明強調，稱不會在羅馬舉辦。

衛報報導，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，正在討論於「充分尊重賽事地點」的情況下舉辦這場比賽，但比賽不會在羅馬舉行。

桑朱利亞諾說，「我與馬斯克進行長時間且友好的電話交談，我們談論了對古羅馬歷史的共同熱情。我們正在討論如何在尊重遺址的情況下，舉辦一場偉大的慈善和能喚起大眾歷史意識的活動。」但強調賽事地點不會是羅馬。

馬斯克日前在推特上發文，表示在與義大利總理梅洛尼、義大利文化部長取得共識，比賽將在義大利境內一處「史詩級」的場地進行。而賽事將會有網路直播，屆時將會在社群網站X與META的平台上進行直播，且格鬥賽的布置將充斥古羅馬元素，沒有任何現代的東西。

之所以會有兩科技富豪這場對決，是因為Meta新開發社群「Threads」介面激似推特，除了網友覺得是抄襲，也讓馬斯克發文揶揄，「地球已經迫不及待接受查克柏格統治了」，而在得知查克柏格有在練柔術時，他回覆「如果他願意，就準備跟他打一場鐵籠格鬥賽。」查克柏格也上傳馬斯克推文截圖，還嗆聲「給我地點」，馬斯克隨即回應「拉斯維加斯八角籠」

儘管這場拳賽舉辦日期尚未公布，但馬斯克可能需先解決肩傷問題，他先前提及需要做個小手術，解決右肩胛骨與肋骨摩擦的問題，但他強調「復原只需要幾個月的時間」。

馬斯克推文。(取材自X平台)
馬斯克推文。(取材自X平台)

義大利 馬斯克 查克柏格

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