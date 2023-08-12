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與中國南海緊張升級 菲擬訓練漁民建立海上民兵

編譯中心／綜合11日電
菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練。(Getty Images)
菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練。(Getty Images)

菲律賓和中國海警近日在南海發生衝突，緊張情勢升高。菲律賓參謀總長布勞納表示，軍方計畫訓練漁民並建立海上民兵，以因應北京在南海部署海上民兵侵擾菲國船隻的現狀。

菲律賓海巡隊和軍方近日指控中方5日出動6艘海警船，在南海發射高壓水柱並在2艘海上民兵船協助下，以危險動作攔截菲國海巡船和補給船。

ABS-CBN新聞網報導，布勞納（Romeo Brawner）10日前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區總部，聽取軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。布勞納說，因應北京侵擾，建立一支民兵艦隊是馬尼拉計畫的一部分。

他表示：「這是我們計畫的一部分，是我們發展後備部隊的一部分。這不僅是陸上後備部隊，我們也試著培養能在海上行動的後備軍人。」

時任菲律賓海軍司令巴科爾度（Giovanni Bacordo）2020年表示，菲國陸軍已招募一批海上民兵，很快會把這支民兵部隊交由海軍指揮。然而，此計畫後來並未落實。

南海緊張升高之際，菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、移民局、漁業暨水產資源局、海關局、檢疫局、軍方情報部門、海巡隊、國家海岸監測中心、緝毒署、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練。

此外，路透11日報導，菲律賓正在考慮幾個選項，加強對南海爭議仁愛礁的控制，其中包含整修已經生鏽、被菲律賓用來當作軍事據點的擱淺軍艦，而此舉可能會激怒中國。

菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等...
菲律賓11日出動武裝部隊指揮中心、海巡隊、國家海岸監測中心、海軍及警方海事小組等11個單位在馬尼拉灣展開海上應變演練。(Getty Images)

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