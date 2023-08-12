50人登k2峰 跨過傷倒雪巴人 遭批只顧攻頂見死不救

一名搬運工雪巴因受傷倒在K2峰半路上，但一群50人的登山團隊為了攻頂，未伸出援手，甚至直接跨過該名雪巴人的身體，讓他最終慘死在K2峰上。（取材自Instagram）

海拔高度僅次於聖母峰的K2喬戈里峰，環境惡劣，攀登難度更勝聖母峰，不少登山客在此不幸喪命，有消息指一名搬運工雪巴因受傷倒在K2峰半路上，但一群50人的登山團隊為了攻頂，未伸出援手，甚至直接跨過該名雪巴人的身體，讓他最終慘死在K2峰上。

衛報報導，37歲挪威女登山家哈莉拉（Kristin Harila）上月27日率領50人團隊攀登K2峰，是哈莉拉短短三個多月內完成的第14座8000公尺高山登頂，刷新世界紀錄。

但根據當天也在K2峰的奧地利登山客二人組弗拉米格（Philip Flämig）和史坦德爾（Wilhelm Steindl），以無人機所拍下的畫面顯示，由哈莉拉聘雇的27歲雪巴人搬運工海珊（Mohammad Hassan）從海拔約8200公尺的懸崖上摔了下來後倒地不起，整團50人便直接從海珊的身上跨過去，放他一人活活等死。

對此，哈莉拉否認指控並堅稱，團隊已竭盡全力營救海珊，但條件太危險，無法搬運他。

哈莉拉說，當時他們花了一個半小時試圖把他抬下山，她的攝影師也留下來照顧海珊，但根據當時情況，很難想出救他的方法，狹窄的路段和惡劣的雪況限制了抬運他人的機會。

哈莉拉指出，當她的團隊發現海珊時，他沒有戴手套和穿羽絨外套禦寒，且似乎也缺乏氧氣設備。

弗拉米格表示，「如果今天海珊是西方人，他就會立即獲救。沒有人覺得對他有責任，這很可恥，留一個活生生的人在那裡，只為了（攻頂）創紀錄。」

下山後拜訪海珊家人的史坦德爾表示，儘管海珊經驗不夠，但為了支付患有糖尿病 的母親醫療費 ，才接受修理繩索的工作，結果不幸遭遇意外。