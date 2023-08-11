不接受加薪幅度 英國初級醫生展開新一輪罷工

英國醫院初級醫生不接受政府開出的加薪幅度，展開新一輪罷工。（歐新社）

英國醫院初級醫生不接受政府開出的加薪幅度，展開新一輪罷工 。這是針對政府資助的國民保健署而進行的最新罷工行動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 導致求診病患大量積壓，等候就醫人數創紀錄。加上各行各業罷工，針對一個世代以來最嚴峻生活成本危機要求加薪。初級醫生（junior doctors）又在此刻展開為期4天罷工。

初級醫生約占英國醫院醫生的一半，他們雖然不是資深專科醫生，但可能已行醫多年。

國民保健署（National Health Service）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）說：「初級醫生最新一輪罷工將再次嚴重擾亂對病患的醫療服務。這次的額外考驗在於，組織無法使用代理工作人員來頂替罷工員工。」

代表初級醫生的英國醫學 會（British Medical Association）表示，初級醫生的實得工資過去15年下降了26%。不過政府表示，他們的要求代價高昂。

護士、救護人員以及其他醫療工作者近數月全都加入罷工行列，帶給公衛服務部門更大壓力。

根據國民保健署數據，自從去年12月以來，罷工行動已經造成全英醫療衛生服務近77萬8000個診病預約遭到延後。

衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）說：「國民保健署體系持續大罷工，病患首當其衝。英國醫學會的進一步行動將會導致更多預約和手術遭到延後。」

他表示，政府7月中旬宣布的加薪6%附加一次性支付1250英鎊（約1586美元）是「最後決定」，並敦促英國醫學會立即結束罷工。

根據國民保健署昨天公布的數據顯示，6月英國有760萬人等待開始進行例行性住院治療，創下歷史紀錄。