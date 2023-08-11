揚言炸首爾塔、日駐韓大使館 南韓又收恐嚇電郵

南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀首爾塔、日本駐南韓大使館、國立中央博物館等地標的恐嚇電郵。(Getty Images)

南韓 首爾市內多名公務員日前收到恐嚇電郵，要求指定時限內殺掉最大在野黨「共同民主黨」黨黨魁李在明，否則將引爆炸彈。南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀日本 駐南韓大使館 、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的恐嚇電郵，追查後發現IP地址和李在明案一致。

韓聯社報導，南韓警方指出，9日上午10時接獲報案稱，收到將炸毀位於首爾市龍山區的國立中央博物館、日本駐南韓大使館、南山首爾塔、日本人學校的恐怖威脅電郵，追查後發現其電郵寄信人、收信人，以及電子郵件發送IP皆與日前首爾市公務員收到的恐嚇電郵資訊一致，當時內容聲稱如果沒有在指定時間內殺害李在明，將會引爆炸彈。

首爾市廳公務員7日收到一封發自日本電郵帳號的電子郵件，要求在8月9日下午3時34分之前殺掉南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，信中除了附有電話和傳真號碼外，還表示「來自八雲法律事務所的山崗裕明已經完成定時炸彈設置」、「炸彈設置範圍在首爾市內圖書館334m」等。

警方接獲通報後，立即派出特種部隊拆彈組和嗅探犬，到信中提到的地點進行爆裂物探測工作，但並未發現任何炸彈。

首爾警察廳網路犯罪偵查隊初步認定兩封郵件是由同一人寄出，也請求日本警視廳協助辦案以查明犯嫌身分。一旦犯嫌下落不明，或在日本以外國家，將考慮透過國際刑警組織發布紅色通緝令。