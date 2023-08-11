美韓將軍演 金正恩手指首爾 要求加強備戰

朝鮮勞動黨第8屆中央軍事委員會第7次擴大會議9日在中央黨部大樓舉行，國務委員會委員長金正恩主持會議。（路透）

朝中社報導，北韓 勞動黨第8屆中央軍事委員會第7次擴大會議9日在中央黨部大樓舉行，北南韓 務委員會委員長金正恩 主持會議，決定以攻勢性軍事行動全面加強戰備。據北韓媒體「勞動新聞」9日公開的照片中，金正恩用手指著地圖上的南韓首爾周邊和陸海空三軍本部所在的忠南雞龍台附近的地區進行發言。

金正恩會上對當前朝鮮半島局勢進行了深度概括分析，並得出抓緊練兵、主動備戰的綱領性結論。分析認為，在韓美將於21至24日舉辦「乙支」例行性聯合軍演前，北韓有意將軍事緊張推向頂峰，為武力挑釁尋找藉口。

金正恩稱，在科技強軍方面，兵工廠的任務極其重要，軍需工業部門的每一家工廠、企業所要全面開展武器裝備量產鬥爭，適應現代化作戰需求。據稱，會議分析了惡化半島局勢的罪魁禍首們蠢蠢欲動的軍事動向，並確定為予以徹底箝制而採取攻勢姿態的軍事應對方案。

另外，會議決定由次帥李永吉接替大將朴秀逸擔任總參謀長。據報導，北韓將於建政75周年紀念日（九九節）舉行民間武裝力量閱兵式。