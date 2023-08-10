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日本「山王」專買沒人要的0元地 不用工作也能賺

聯合新聞網／ 即時報導
日本一男子靠著在0元土地上的電線杆租金，平時即使不工作也有固定收入。示意圖，非新聞事件照。（取材自ingimage）
日本一男子靠著在0元土地上的電線杆租金，平時即使不工作也有固定收入。示意圖，非新聞事件照。（取材自ingimage）

一般談到土地物產，或許都給人價格高昂，不好入手的印象。不過在日本，有一些山林荒地，因為所有者無力經營的關係，甚至可能以「0圓」的方式脫手。綽號「山王」的日本投資家永野彰一，就看上了這種0圓地產的價值，投資賺取不少獲利。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，永野分析，雖然這些地區都在山林等渺無人煙的地方，看似毫無價值。然而，電力公司卻經常需要在這類的地方，設置電塔、電線杆等等。而設置一根電線杆，電力公司就會支付地主1500日幣（約10.3美元）的租金

目前永野名下擁有約3000平方公尺的土地，區域內共有1000根左右的電線杆，讓他即使不用工作，也能靠電線杆賺錢。至於這些土地，當初則是原地主因為高齡化、遺產及稅金等等的問題，選擇要免費轉讓，才會讓他不花一毛成本就輕鬆入手。

另外，根據日本相關法律規定，只要在同一市町村內的所屬土地，固定資産稅評價額未達30萬日幣（約相當於新台幣63831元），地主就不需支付固定的土地資產稅。當初永野就是因為這樣，想說「先把土地買下來，該怎麼使用再說」，最終摸索出收電線杆租金這一招。往後如果登記相關手續，也能改為露營地、野菜種植地或停車場等等，更能擴大土地的價值。

日本 租金 投資

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