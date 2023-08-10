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澳洲雞農買石材 竟買到2.4億年前娃娃魚祖先化石

編譯陳曉慈／即時報導
澳洲發現娃娃魚的祖先、生存於三疊紀的兩棲類古生物。圖為畫家Jose Vitor Silva根據化石創作的想像圖。（取材自澳洲博物館）
澳洲發現娃娃魚的祖先、生存於三疊紀的兩棲類古生物。圖為畫家Jose Vitor Silva根據化石創作的想像圖。（取材自澳洲博物館）

1990年代末，澳洲一名退休雞農從住家附近的岩場購買石頭，本想用來建造花園的外牆，結果意外在岩石中發現古生物化石！該生物外表類似於娃娃魚（中國大鯢），但體型較大，身長估約1.2米，上顎還長著一對釘子般的獠牙。

澳洲博物館及新南威爾斯大學（UNSW Sydney）科學團隊近日為該兩棲類古生物命名，並將研究結果8日出刊於「古生物學雜誌」（Journal of Palaeontology）。

任職於澳洲博物館及新南威爾斯大學理學院的古生物學家哈特（Lachlan Hart）表示，新物種學名為Arenaepeton supinatus，意思是「仰臥的沙中爬行者」。哈特表示，這個化石難得在於，生物頭部及軀幹骨骼仍有連結，部分軟組織甚至有保存下來，化石中可見皮膚輪廓。

哈特表示，這個化石屬於已滅絕的離片椎目（temnospondyls），物種出現時間略早與恐龍，且生存時期與恐龍略有重疊。據BBC及澳洲博物館，該生物存在於2.4億年前（三疊紀）雪梨盆地的乾淨河流與湖泊中，可能以其他古魚類為食；除了該生物外，目前已知同一時期的兩棲類生物並不多。

哈特說，該生物外表類似於娃娃魚（中國大鯢），尤其是頭型的部分，但從化石的肋骨尺寸以及軟組織輪廓來看，乾生物體型應比娃娃魚碩大得多，並有數顆尖牙，包括上顎一對犬齒般的獠牙。該生物身長估約1.2米，體型較同時期的類似物種大的多。

哈特指出，世界上最後的離片椎目生物出現在該生物之後1.2億年的澳洲，部分體型非常巨大；離片椎目存在時期橫跨了2次物種大滅絕，「也許體型變大的演化趨勢有助於牠們生存」。

澳洲博物館古生物負責人暨新南威爾斯大學生物、地球及環境學院（UNSW School of BEES）資深講師麥柯瑞（ Matthew McCurry）博士表示，這是新南威爾斯近30年來最重大的發現之一，也是澳洲古生物史上的關鍵發現。

據BBC，今年稍晚，該化石將於澳洲博物館常態展出。

澳洲 博物館 恐龍

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