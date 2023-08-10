澳洲「死帽菇」3死1命危疑案 傳犯嫌前夫本要赴會、懷疑她曾對他下毒

澳洲女子派特森（左）日前親自下廚招待前夫長輩一家四口（右），但疑似因為吃下有全球最毒蕈類之稱的「死帽菇」而造成3死1命危。現在有消息傳出，派特森的前夫西蒙（中）本來也要赴會，現在更懷疑派特森試圖對他下毒。（照片翻攝：Mail Online）

澳洲 維多利亞省吉普斯蘭（Gippsland）日前發生一起命案，48歲婦女派特森（Erin Patterson）親自下廚招待前夫長輩一家四口，但眾人疑似吃到了有全球最毒蕈類之稱的「死帽菇」（Death Cap mushrooms），最終造成3死1命危的悲劇。現在有消息傳出，派特森的前夫西蒙本來也要赴會，現在更懷疑她試圖對他下毒。

Erin Patterson was the only one who didn't get ill after she served lunch to four family members - with three of them dead and a fourth fighting for their life in hospitalhttps://t.co/52Jl72Qg1V — Sky News (@SkyNews) August 10, 2023

根據此前新聞，派特森7月29日邀請前公婆唐與蓋兒．帕特森，還有蓋兒的66歲妹妹希瑟與其夫威爾金森來家裡共進午餐，但4人隔天全部送醫，唐、蓋兒跟希瑟不治身亡，威爾金森則情況危急。

警方初步調查認為，死者應該是食用了有全球最毒蕈類之稱的「死帽菇」才毒發身亡，並將派特森列為犯罪嫌疑人，但她否認犯下任何不當行為。有消息稱派特森跟西蒙是「心平氣和」分手。不過，西蒙在2022年5月曾因不明的「嚴重腸道問題」在家昏倒，隨後送進加護病房待了21天。

天空新聞台10日報導，當時差點沒命、家人更兩度接到病危通知的西蒙表明自己「懷疑」派特森試圖下毒。一位親近帕特森家的消息人士告訴澳洲墨爾本的「先驅太陽報」（Herald Sun），「西蒙懷疑自己是被艾琳下毒了，他有好幾次感到…不太對勁，當他與她一起消磨時光的時候，就常常同時發生這種事情」。

Leongatha mushroom poisoning: Ex-husband Simon Patterson pulled out of lethal lunch 'at the last minute' https://t.co/38RJrMqsRw — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 9, 2023

西蒙的一位友人則在前一天告訴澳洲每日郵報，西蒙其實也曾獲邀參加這場致命聚會，「西蒙本來是要去吃這頓午飯，但是在最後一刻去不成」。他的朋友還宣稱，帕特森一直熱衷於保留他們一家的住處，也就是夫妻倆仳離之後，她一直跟孩子們同住的房子。