沒有風化的記憶：長崎原爆78周年後，1張「新照片」公開

今年2023年8月9日，是日本長崎原爆的78周年。今年度有一張長崎原爆資料館收藏的照片被公開，這是由民眾在2年前寄贈給資料館，但照片並未註明任何背景和攝影師。 （取材自長崎原爆資料館）

「時隔78年，未曾被公開的一張長崎原爆照片出現...」今年2023年8月9日，是日本 長崎原爆的78周年。今年度有一張長崎原爆資料館收藏的照片被公開，這是由民眾在2年前寄贈給資料館，但照片並未註明任何背景和攝影師。館方依據照片中的景物推斷，應是距離爆炸中心點200~300公尺處所攝，時間點應於原爆隔天的8月10日，而最可能拍下這張照片的人，或許是全世界第一個進入長崎原爆點拍照的攝影師山端庸介。

山端庸介攝影之一，長崎市八千代町，從爆炸中心點避難逃離的民眾。此地距離爆炸中心約2.5公里。 （取材自維基共享）

這張照片目前由長崎原爆資料館收藏，根據館方說法，原先是一名在長崎擔任美國海軍翻譯的日本人，從美軍手上得到的照片。2020年時，這名日本人的遺族將照片寄贈給長崎原爆資料館，同時還附上另外6張照片，都是由知名的攝影師、第一位在長崎原爆後拍攝現場的山端庸介所攝，但唯獨這一張沒有註明攝影師名字，也不是過去山端庸介的系列中看過的作品。

照片中可以看到瀰漫在空中的白煙，前景看得到倒下的電線桿、地面的國鐵道路損毀、一片散落的殘骸。而畫面右側後方的建築物是城山國民學校，從位置來看這張照片的拍攝地點，為長崎爆炸中心地點附近。

山端庸介攝影之一，1945年8月10日早上，位於長崎市井樋之口町（距離爆炸中心1.5公里）拍攝到的民眾。（取材自維基共享）

收藏照片的館方推斷，這張照片很有可能是出自山端庸介之手，理由其一是寄贈給館方時和其他山端的作品放在一起；其二是從攝影的背景來推斷——山端庸介是在1945年8月10日進入長崎，於爆炸中心點附近攝影，也是第一位在長崎原爆後到現場拍攝的攝影師。

長崎原爆後的景象。（美聯社）

而這張照片中的景物，後方的城山國民學校在畫面右手側，距離推斷離爆炸中心約200~300公尺左右，和山端庸介當初進到長崎的拍攝範圍一致。此外城山國民學校的南校舍在同年9月因為颱風的緣故毀壞，因此這張照片不會晚於9月；而這條路上的國鐵，在8月12日後就已經清掉殘骸以便通車，因此拍攝時間至少在8月12日之前，那麼最有可能拍下這張照片的人，就是山端庸介了。

山端庸介攝影之一，長崎市浦上車站的被爆者。（取材自維基共享）

山端庸介是1917年大正年間出生，父親山端祥玉是經營攝影相關材料的商人。1936年山端庸介開始在父親經營的商會擔任攝影師，戰爭爆發之後成為隨軍攝影，輾轉去過中國、台灣、印尼 和新加坡 等地拍照。1945年8月9日，美軍在長崎投下原子彈，山端庸介也接到日軍的命令，要他準備進入長崎拍照，軍方原先的目的是「藉由原爆後的慘狀，做為對敵宣傳之用」。

接獲命令的山端，在8月10日的凌晨3點左右，抵達長崎道之尾車站，再徒步往距離車站約2多公里的爆炸中心點移動。山端的拍攝都以中心點周遭為主，滯留當地的時間約14小時，透過他的鏡頭，也紀錄了原爆之下化為焦土的慘況、以及見證被爆者的地獄景象。10日當天傍晚山端就從長崎返回博多，第一批照片是在8月12日公開。

對照山端庸介的拍攝經歷，這張攝影師不明的相片，確實很有可能就是山端庸介所攝。山端的長崎原爆攝影系列總共有116張照片，如果這張也確定是出自山端之手，那麼就會是時隔78年、首度確認的第117張。

另外根據資料館方的補充說法，照片中的城山國民學校，本來已知最接近原爆日的照片是1945年8月20日到8月24日，由氣象學者藤田哲也所拍攝，也是在颱風導致南校舍損壞前的稀有照片。而這張寄贈的新照時間更接近原爆日，對於已成為日本國家指定史跡的學校遺址而言，不失為珍貴的歷史資料。

這所城山國民學校位於長崎市城山町，是長崎原爆時距離爆炸中心最近的小學（約500公尺），今年2023年4月也是學校的創校100周年。學校前身為城山尋常小學校，1941年改為城山國民學校，至戰爭末期已為動員和疏開的地點。在原爆當天待在校內的152人，有132人死亡，其中4成是死於當天的爆炸，6成是在之後被爆的影響死亡。而當天人不在學校、但學籍屬於這所城山國民學校的學童，推估超過1,400人，死於原爆。