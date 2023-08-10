我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

南韓又傳恐嚇電郵 揚言要炸首爾塔、日本駐韓大使館

編譯徐榆涵／即時報導
南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀首爾塔、日本駐南韓大使館、國立中央博物館等地標的恐嚇電郵。（Getty Images）
南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀首爾塔、日本駐南韓大使館、國立中央博物館等地標的恐嚇電郵。（Getty Images）

南韓首爾市內多名公務員日前收到恐嚇電郵，要求指定時限內殺掉最大在野黨「共同民主黨」黨黨魁李在明，否則將引爆炸彈。南韓警方9日再接獲報案，指收到將炸毀日本駐南韓大使館、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的恐嚇電郵，追查後發現IP地址和李在明案一致。

韓聯社報導，南韓警方指出，9日上午10時接獲報案稱，收到將炸毀位於首爾市龍山區的國立中央博物館、日本駐南韓大使館、南山首爾塔、日本人學校的恐怖威脅電郵，追查後發現其電郵寄信人、收信人，以及電子郵件發送IP皆與日前首爾市公務員收到的恐嚇電郵資訊一致，當時內容聲稱如果沒有在指定時間內殺害李在明，將會引爆炸彈。

首爾市廳公務員7日收到一封發自日本電郵帳號的電子郵件，要求在8月9日下午3時34分之前殺掉南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，信中除了附有電話和傳真號碼外，還表示「來自八雲法律事務所的山崗裕明已經完成定時炸彈設置」、「炸彈設置範圍在首爾市內圖書館334m」等。

警方接獲通報後，立即派出特種部隊拆彈組和嗅探犬，到信中提到的地點進行爆裂物探測工作，但並未發現任何炸彈。

首爾警察廳網路犯罪偵查隊初步認定兩封郵件是由同一人寄出，也請求日本警視廳協助辦案以查明犯嫌身分。一旦犯嫌下落不明，或在日本以外國家，將考慮透過國際刑警組織發布紅色通緝令。

南韓 日本 大使館

上一則

厄瓜多總統候選人遇刺身亡 生前曾自爆「收多次死亡威脅」

下一則

抱雕像拍照 德遊客毀150年文物

延伸閱讀

共同社：中國告知日本 考慮9月舉行日中領袖會談

共同社：中國告知日本 考慮9月舉行日中領袖會談
南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得

南韓公布調查：99.2%民眾有新冠病毒抗體 78.6%因染疫獲得
女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊
賣車比賣晶片好賺？三星對南韓經濟貢獻度首次被現代汽車超車

賣車比賣晶片好賺？三星對南韓經濟貢獻度首次被現代汽車超車

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品