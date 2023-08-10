巴拿馬運河嚴重塞船 已累積154艘船排隊等候
巴拿馬運河現在塞船狀況愈來愈嚴重，根據財經媒體CNBC 9日報導，目前有154艘商船在排隊等待通行，平均等待時間為21天。巴拿馬運河管理局現在已經降低可預約通行的船隻數量，限量預約措施將至少維持到8月21日，主因是當地乾旱情況影響正常通行作業。
美國每年貨櫃船運40%經由巴拿馬運河運輸，運送貨品價值約2700億美元。一位海運專家告訴CNBC，他預期情況只會變得更糟。
巴拿馬運河是貨輪由西岸要前往墨西哥灣地區與東岸港口的重要貿易連結管道，使用巴拿馬運河的最大戶就是美國，73%的巴拿馬運河交通是美國進出口商品貨櫃輪。
造成商船排隊的原因是乾旱導致運河水量調節，人工湖水位大降。運河當局被迫在7月底實施節約用水，這也使得能通過運河的最大型貨輪「巴拿馬型貨船」（Panamax vessel ）在8月8日到21日預約通行的可登記數量暫時減少，已由原先的每日23艘降到14艘。
巴拿馬運河當局也要求通行船隻減輕重量。據報導，長榮海運（2603）的長極輪（Ever Max）因而被迫要先在巴爾博亞港（Port of Balboa）卸下1400個貨櫃，才能獲准通行。目前長極輪已停靠於美國喬治亞州的薩凡納港（Port of Savannah）。
海運公司North America for Marine Traffice主管阿希克（Adil Ashiq）說，各艘貨輪卸下的貨櫃，可能需要另外再找船來運送到原來的目的地，所以情況好轉之前，問題只會更糟。
運河管理官Ricaurte Vasquez Morales表示，由於情況一直在變動，運河當局開了專線與客戶持續保持溝通，隨時通報預訂通行的最新資訊，方便客戶決策。
不過載運能源的油輸或LNG船沒辦法等待這麼長的時間，現在已經改道不經巴拿馬運河，改走大西洋。
船運公司OL USA執行長Alan Baer告訴CNBC，由於經由巴拿馬到美國東岸的困難度愈來愈高，有些進口商可能選擇改道經由蘇伊士運河。不過這較適合目的港在東南亞或中國南部。對於北亞與中國北方港口，改道蘇伊士運河要增加7到14天的時間。
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