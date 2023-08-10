巴拿馬運河嚴重塞船 已累積154艘船排隊等候

一艘貨櫃輪正在通過巴拿馬運河。（歐新社）

巴拿馬運河現在塞船狀況愈來愈嚴重，根據財經媒體CNBC 9日報導，目前有154艘商船在排隊等待通行，平均等待時間為21天。巴拿馬運河管理局現在已經降低可預約通行的船隻數量，限量預約措施將至少維持到8月21日，主因是當地乾旱情況影響正常通行作業。

美國每年貨櫃船運40%經由巴拿馬運河運輸，運送貨品價值約2700億美元。一位海運專家告訴CNBC，他預期情況只會變得更糟。

巴拿馬運河是貨輪由西岸要前往墨西哥 灣地區與東岸港口的重要貿易連結管道，使用巴拿馬運河的最大戶就是美國，73%的巴拿馬運河交通是美國進出口商品貨櫃輪。

造成商船排隊的原因是乾旱導致運河水量調節，人工湖水位大降。運河當局被迫在7月底實施節約用水，這也使得能通過運河的最大型貨輪「巴拿馬型貨船」（Panamax vessel ）在8月8日到21日預約通行的可登記數量暫時減少，已由原先的每日23艘降到14艘。

巴拿馬運河當局也要求通行船隻減輕重量。據報導，長榮海運（2603）的長極輪（Ever Max）因而被迫要先在巴爾博亞港（Port of Balboa）卸下1400個貨櫃，才能獲准通行。目前長極輪已停靠於美國喬治亞州的薩凡納港（Port of Savannah）。

海運公司North America for Marine Traffice主管阿希克（Adil Ashiq）說，各艘貨輪卸下的貨櫃，可能需要另外再找船來運送到原來的目的地，所以情況好轉之前，問題只會更糟。

運河管理官Ricaurte Vasquez Morales表示，由於情況一直在變動，運河當局開了專線與客戶持續保持溝通，隨時通報預訂通行的最新資訊，方便客戶決策。

不過載運能源的油輸或LNG船沒辦法等待這麼長的時間，現在已經改道不經巴拿馬運河，改走大西洋。

船運公司OL USA執行長Alan Baer告訴CNBC，由於經由巴拿馬到美國東岸的困難度愈來愈高，有些進口商可能選擇改道經由蘇伊士運河 。不過這較適合目的港在東南亞 或中國南部。對於北亞與中國北方港口，改道蘇伊士運河要增加7到14天的時間。