8國沒共識 亞馬遜雨林2030年前零砍伐破局

亞馬遜雨林峰會8日於巴西貝倫市登場，東道主巴西總統魯拉（見圖）高呼亞馬遜雨林的生機操之在鄰邊8國，然而「貝倫宣言」出爐，隻字未提2030年前達成零砍伐的目標，足見8國未能達成共識。（Getty Images）

亞馬遜 雨林峰會8日於巴西 貝倫市(Belem)登場，齊集巴西、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、委內瑞拉、圭亞那和蘇利南等鄰邊8國領袖和代表，共商永續森林經營和氣候行動合作等議題，包括在2030年前實踐零砍伐、打擊非法礦業和跨國犯罪組織。

英國衛報報導，本周峰會是亞馬遜合作盟約組織14年來首度舉行會議，經數小時商談，大會公布「貝倫宣言」，籲求加強警力合作及情報共享機制，以利打擊非法活動、環境犯罪，並且保障原住民 人權。據悉，巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯將成立執法中心推動區域警力合作。

宣言中洋洋灑灑113個事項，要求強力打擊毀林活動，積極推廣區域內永續發展，唯獨未提在2030年前達成零砍伐的目標，足見鄰邊8國未能達成共識。

亞馬遜雨林有6成位於巴西境內，作為擁有最大主導權的國家領袖，巴西總統魯拉立志採取嶄新模式管理亞馬遜雨林，以環境保護為主結合社會兼容、經濟發展和創新技術等政策。

經過前總統波索洛納4年執政，濫砍程度嚴重惡化，原住民亦遭受莫大荼毒。

有鑑於此，魯拉矢言重建巴西在環境保育和國際社會間的名聲，終結雨林數世紀來遭受的暴力威脅、經濟掠奪與環境破壞，開啟「嶄新的亞馬遜美夢」。

魯拉上任以來力求在2030年前實現亞馬遜零砍伐，會中更喊話，「這片雨林既非空空如亟需被占有，更非無主寶藏坐等掏空，它是充滿機會花壇，尋求澆灌。」

此外，他認為亞馬遜雨林的生機操之在鄰邊8國，「它可以是擁有綠化城市、清淨空氣、無汞河流和保留原始森林的亞馬遜，有能力提供所有人食物、尊嚴工作與公共服務，兒童更健康之外，移民和原住民也能獲得合理對待。這是我們共同追求的亞馬遜美夢」。

另方面，今年7月正式成為全球史上最熱的月份，也是首度7月比起工業時代前的溫度升幅觸及巴黎氣候協定所設定的攝氏1.5度目標，世人也得以「搶先體驗」全球暖化幅度達到攝氏1.5度的夏季情況。

攝氏1.5度的溫度升幅門檻很重要，因為科學是其為地球的關鍵轉捩點，若超出這個門檻，出現極端高溫、洪水、乾旱、野火及、水和糧食短缺等情況攀升，更不利人類生存，因此也是科學家在2015年巴黎氣候協定所訂出的目標，希望盡可能減輕氣候災害造成的損害，也爭取時間降低經濟對化石燃料的依賴。