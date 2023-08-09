中東衝突升溫 以色列：若開戰會把黎巴嫩打回「石器時代」

以色列國防部長葛朗特。照片攝於3月。（美聯社）

以色列國防部 長葛朗特（Yoav Gallant）9日警告，若黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）挑起衝突，以色列會把黎巴嫩「打回石器時代」。近來中東衝突升溫，以軍7日凌晨空襲敘利亞首都大馬士革附近，造成數人傷亡。

半島電視台報導，最近幾周，以色列軍隊與真主黨武裝分子在以、黎邊境爆發多起衝突。葛朗特在給「以色列時報」（The Times of Israel）的一段影音聲明中說：「別犯下大錯。我們不想要戰爭。但我們已準備好保護我們的公民、士兵及主權」。

此外，葛朗特也向真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喊話，稱對方過去已犯下多起錯誤並付出沉重代價，若「此處衝突升溫，我們將把黎巴嫩打回石器時代」。葛朗特還說，若有必要，以色列不會猶豫「侵蝕真主黨及黎巴嫩的每一寸土地」。

自2006年以黎停火協議以來，雙方陣營便持續類似叫囂，但3月以色列汽車爆炸案發生後，緊張局勢升溫，以色列指控真主黨成員犯案，但真主黨始終未承認犯案。

以色列近來指控，真主黨的挑釁愈加頻繁，包括在爭議性邊境地區搭建2座營帳等。此外，邊境小鎮蓋傑爾（Ghajar）也出現新的緊張衝突。

自1978年以來，聯合國 駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）人員便持續監控以、黎邊境情況。以色列與黎巴嫩目前仍處於開戰狀態，最後一次發生長達一個月的武力衝突是在2006年，之後兩國邊境緊張局勢仍不時升溫。