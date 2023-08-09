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不再搞自閉 平壤高球賽招攬外國客

編譯中心／綜合8日電
北韓在2022年秋季，曾舉辦一場高爾夫球賽。（取材自朝中社資料照片）
北韓在2022年秋季，曾舉辦一場高爾夫球賽。（取材自朝中社資料照片）

專業經營高爾夫旅遊業務的北韓旅行社正在境外招徠遊客，將在今秋舉行的高爾夫球大賽可能迎來普通外國遊客。

韓聯社報導，北韓國家觀光總局開設的北韓觀光網站8日消息，總局下屬黎明高爾夫旅行社日前發布廣告稱，有意向的外國朋友也可以在北韓參加春秋兩季舉行的業餘高爾夫球賽，同北韓的高爾夫愛好者增進友誼。黎明高爾夫旅行社還在多篇廣告文章中介紹平壤高球場的特點、旅行社紀念品，旅遊產品介紹頁下方都留有地址、電話、郵箱。

報導稱，英國盧平旅行社(Lupine Travel)曾於2011年至2016年秋季在平壤高爾夫球場舉辦「平壤國際業餘高爾夫大賽」，2017年起因高球場升級改造而停辦，2019年竣工卻不巧趕上新冠疫情，直到2021年秋才重啟球賽，但因北韓閉關鎖國，近幾年可能只有北韓國內愛好者參賽。

今年春季的比賽已於5月舉行，如無意外，秋季也有望如期舉行。平壤高球場坐落於距平壤約30公里的南浦市江西區台城湖畔，共有18個球洞，可容200多人同時比賽。

據報導，如果平壤高球場疫後首次接待外國遊客，預計中國遊客將占大多數，北韓上月解除口罩佩戴令，隨後的「戰勝節」70周年閱兵式又在疫後首次接待外國訪問團。隨著9月杭州亞運臨近，朝中人員往來重啟的可能性正在變大。

北韓 平壤 高球

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