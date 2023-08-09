遭流放27年 泰王次子為何重歸故土？

泰王次子、42歲瓦差勒宋（前左）8日探訪曼谷一個兒童基金會。（路透社）

長達27年不曾回國的泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋最近出人意表重返故土，他8日走訪弱勢家庭兒童照護中心，受人矚目。

路透報導，泰國 王室正逢多事之秋，大公主帕差拉吉帝雅帕自從去年12月以來陷入昏迷，瓦差勒宋此刻重新踏上故土格外受到關注。

任職美國紐約律師事務所的瓦差勒宋走訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會，受到民眾歡迎；身著牛仔褲和黑襯衫的瓦差勒宋在祖父蒲美蓬和父親瓦吉拉隆功兩位泰王肖相前方讓人拍照。在位長達70年的蒲美蓬於2016年駕崩。

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋長達27年不曾回國，近日重新踏上故土。（路透）

瓦差勒宋表示：「我很高興回來…我已經出國很久了，有27年，…回來就像是美夢成真。」

瓦差勒宋此刻返國令許多泰國人意外，他在自己的臉書 帳號上傳一張在曼谷乘坐嘟嘟車的照片，馬上得到了數以萬計個讚。瓦差勒宋的臉書帳號有超過8萬追隨者。在原名推特 、已經更名的X平台上，「#拉瑪十世之子返泰」的主題標籤被提到將近39萬次。

瓦差勒宋在臉書上傳在曼谷乘坐嘟嘟車的照片。（取材自臉書）

瓦差勒宋是瓦吉拉隆功第2任妻子余娃提達所生4個兒子當中的次子，曾經是演員的余娃提達1996年與瓦吉拉隆功離婚；瓦差勒宋雖然沒有王室頭銜，但是嚴格說來，他仍然保有兒時就被授予的王孫地位。