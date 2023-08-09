「熱浪奪命」瑞士高齡婦提告 控政府抗暖化不力

北美、歐洲、北非和亞洲的熱浪 自7月以來仍然持續，迎來創紀錄高溫 的南歐地區，其中，健康風險更高的女性長者尤其感到擔憂，一批來自瑞士的高齡婦女準備在歐洲人權法院與政府興訟，控告當局未有採取足夠措施來保護她們免受氣候暖化 的影響，備受各界關注。

香港01報導，由約2400名64歲及以上瑞士婦女組成的氣候保護組織KlimaSeniorinnen Schweiz（支持氣候保護的女性長者），於2020年向歐洲人權法院發起訴訟，目前正在審理中，預料明年將有判決結果。

報導指出，KlimaSeniorinnen Schweiz成員之一、71歲的Fatima Heussler對紐約時報表示，高溫天氣下在戶外逗留會令她感到呼吸困難，去年瑞士因熱浪創下高溫紀錄時，她更是連輕微的家務活動都做不來。

報導稱，另一成員、75歲的Elisabeth Stern則曾是一名徒步旅行愛好者，她稱她們的健康受到了過熱天氣的威脅；去年夏天，她因為厭倦了關著窗戶待在室內而逃到到涼爽的山區，結果卻在纜車上暈倒了。

根據上月國際學術期刊「自然醫學」（Nature Medicine）發布的一項研究，去年5月底至9月初，歐洲有超過6.1萬人死於高溫關聯原因，其中大多數為女性長者。報導說，若考慮到人口權重，女性的死亡概率比男性高了足足56%。瑞士伯恩大學（University of Bern）的一項研究顯示，該國去年夏天約600宗因高溫致死的病例中，60%以上由全球暖化引發，其中老年婦女的死亡率最高。

據報導，女性更高危的原因存在多種可能性。來自荷蘭和德國的研究人員對荷蘭過去23年的氣候和相關死亡數據的研究顯示，在同一年齡組別內，女性死亡率仍然更高，意味着差異並非源於女性更加長壽。有份參與研究的Hein Daanen解釋，女性出汗量只有男性的一半、因此散熱能力更低；此外，心血管負荷更高、獨居者更多等，可能也使得女性長者更加高危。