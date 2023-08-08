歐洲熱爆消暑 不再鄙視美國「冷氣文化」

羅馬市中心一間餐廳用電風扇幫戶外座位的餐客降溫。(美聯社)

歐洲長年以來鄙視美國的「冷氣文化」，他們嘲諷美國人把冷氣開到像是置身在凍肉櫃，在酷暑季節進室內還必須穿毛衣，所以歐洲裝設冷氣空調安裝率去年不到20%，遠不及美國的90%；但這種心態在近年一波又一波屢創新高的歐洲熱浪中，開始出現改變。

據報導，歐洲人開始不情不願地接受安裝冷氣，同時也迎來一連串的供電、打擾到鄰取，以及讓城市更加炎熱的問題。根據國際能源總署（IEA）的統計，歐洲冷氣安裝率2000年時僅10%，2022年是19%，但是這種狀況已經在改變，儘管歐洲人顯得不情不願。羅馬一間服飾店門外塞住一輛裝載應急發電機的大卡車，因為她所處的羅馬中部城區發生跳電，元凶就是大熱天冷氣用電激增。

歐洲許多住家與城區的配電網，本來並沒有設計冷氣用電，因此家戶開始增加裝設冷氣後，出現跳電問題。根據羅馬首都電力公司資料，7月第二周的尖峰電力需求激增了30%。

在法國巴黎等擁有龐大舊城區的都市，一種替代方式是裝設所謂的「移動式冷氣」，但這種應急用的空調設備極度耗電，冷房效率差，等於是給全球暖化增加更沉重的負擔。南歐國家已經開始大舉擁抱冷氣，研究則預測，2040年，西班牙一半的家庭將擁有冷氣，而1990年時這一比率僅為5％。

在義大利，空調設備的銷量從2012年的每年86.5萬台，增長到2022年的每年192萬台；法國對空調冷氣的抵制心態顯頑強，空調年銷售量為100萬台。

聯合國 今天警告，隨著氣候變遷 的影響日益加劇，南亞地區高達3/4的兒童正面臨危險高溫 ，這個比率居全球之冠。

聯合國警告，阿富汗、孟加拉、印度、馬爾地夫和巴基斯坦約4億6000萬名兒童，正面臨氣候變遷所引發的「極高風險」，「兒童無法忍受高溫。除非我們立即採取行動，否則這些兒童將在未來數年持續遭受更嚴重熱浪的衝擊」。

中央社引述法新社報導，葡萄牙官方6日表示，已派出超過1000名消防人員協助撲滅中部野火，並警告全境持續高溫下，數千公頃土地正面臨高溫威脅。葡萄牙氣象預報顯示，未來數日國內數個地區將達華氏104度(攝氏40度)高溫，葡萄牙政府表示，全境野火風險將持續高漲。

該地區4日爆發野火，大火造成的濃煙及砂塵已在隔日向東擴散超過130公里，至法蒂瑪朝聖地（Fatima）；近日正為了天主教「世界青年日」出訪葡萄牙的教宗方濟各6日正好在法蒂瑪。