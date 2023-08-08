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遭伊朗剝奪自由 庫德族婦縫嘴唇絕食抗議

編譯中心╱綜合7日電

人權組織昨天表示，一名在伊朗遭監禁的庫德族婦女展開絕食將嘴唇縫在一起，抗議當局未允許她重獲自由。

中央社引述法新社報導，總部設在挪威的庫德族人權團體Hengaw在聲明中說，判刑5年已服刑3年的穆哈瑪迪（Soheila Mohammadi）在伊朗西北部烏爾米耶市（Urmia）的監獄採取了上述行動。

穆哈瑪迪是在2020年秋天被捕，她因加入武裝組織「庫德自由生活黨」（PJAK）遭定罪；這個組織致力推動伊朗少數民族庫德族自決，隸屬於鄰國土耳其的非法團體庫德工人黨（PKK）。

Hengaw表示，穆哈瑪迪此前未獲得與地區檢察官會面以提出請假的許可。

Hengaw說，育有一個孩子的穆哈瑪迪今年稍早以利器刺向自己胸部、企圖自殺，但在獄友干預下，撿回一命。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因違反服裝規定被捕，在拘留期間喪命，引發全國示威。

人權組織說，伊朗西部和西北部的庫德族人聚居地區，是去年9月反伊朗伊斯蘭執政當局抗議活動中最活躍的地區之一，有數以百計示威群眾在當局鎮壓中被捕。

伊朗 監獄 土耳其

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