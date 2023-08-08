47年首次…俄發射月球登陸器 與印度登月船競爭

俄國月球-25(Luna-25)登陸器。(Getty Images)

俄羅斯 將於11日發射自1976年、也是47年以來的首個登陸月球探測器，與印度 競爭登上月球南極，月球的這個地方可能有潛在水源，可望支持人類未來在月球生存。

路透7日報導，這次發射月球登陸器將從位於俄國遠東的伏斯托契尼太空 發射場(Vostochny cosmodrome)發射升空，這處發射場距離莫斯科以東約5550公里。

此外，英國廣播公司報導，印度太空研究組織的登月探測器「月船3號」（Chandrayaan 3）6日正式進入月球軌道，並釋出首批近距離拍攝照片。

美東時間7月14日凌晨5點05分，「月船3號」順利從印度東南部的發射場升空，8月6日進入月球軌道，預計23日登陸表面，若進展順利，印度將成為首個立足月球南極的國家。

2008年11月，「月船1號」首度在月球表面著陸，確認月球白天有大氣層，且發現水分子。此後印度也成為繼美國、前蘇聯與中國之後第4個登月的國家。

中國和英國預定2024年嘗試登陸月球南極，沒想到印度太空研究組織搶先一步，將「月船3號」送上太空。

不過，月球南極崎嶇的地形，將使得探測器著陸困難，但是月球南極是一個值得爭取的重要研究目的地，因為科學家相信月球的這個地區可能蘊藏著大量的冰，可用於提取燃料和氧氣，以及飲用水。