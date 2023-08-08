BTS粉絲看直播尖叫 韓地鐵以為隨機殺人釀7傷

BTS成員SUGA在演唱會後開直播秀肩膀刺青，有粉絲興奮在地鐵上尖叫，導致混亂發生。(取材自X平台)

南韓 近期社群平台流傳多則地鐵「殺人預告」，造成人心惶惶，6日晚間首爾地鐵突然有民眾在地鐵上尖叫，多名乘客誤以為是隨機殺人，七人因此受傷，事後發現是韓團BTS （防彈少年團）粉絲在看偶像直播太激動，才引發這場烏龍。

南韓中央日報報導，6日晚警方陸續接獲報案，有民眾表示在首爾地鐵9號線的列車內有「異味」，也有民眾表示看到有人「持武器在製造騷亂」，許多民眾在逃跑的過程中受傷，車廂內到處都是留下的鞋子、包包等個人物品，場面十分混亂。

調查後發現，男團BTS成員SUGA辦完個人演唱會後開了直播，當時乘坐列車的旅客正在觀看，當看到SUGA露出手臂上的刺青後太激動，便在列車上放聲尖叫，同車乘客不了解情況誤以為又發生隨機殺人事件，導致許多乘客在驚慌逃跑中不慎摔倒，有七人因此受傷。事發不久，網上即出現「瓦斯洩漏」、「有人持有刀具」等的謠言在傳播。

接連的攻擊事件，加上網路上如雨後春筍般冒出的殺人預告，讓南韓社會人心惶惶。半個多月來網路上出現近200則殺人預告和攻擊機場威脅，南韓警方正全力動員追捕在網路上發布威脅訊息的人，半個多月來共確認至少194則發文，65人被捕，其中約半數是20歲以下青少年。

由4名大學生組成的網路服務公司01ab，推出名為Terrorless的殺人預告警示地圖服務，被預告進行攻擊的地點都以圖示標出，點擊就可查看詳細預告內容及警方處理進度等報導，也可透過所在位置查看鄰近地區預告狀況。

這項服務短短一天內就吸引5萬多人使用，目前共登錄53項預告內容，網站以不同顏色標示預告者是否已被捕、是否已發生，或為虛假預告，也開放所有使用者提供情報。