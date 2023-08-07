英國鐵人賽「屎裡游」 57泳將上吐下瀉

世界三項鐵人系列賽選手在英國羅克海灘進行游泳項目，傳出至少57名選手在賽後腹瀉。(Getty Images)

南韓 主辦的「世界童子軍大露營」才傳出熱到爆，導致英美等多國相繼拔營並抗議，上周在英國登場的世界鐵人三項系列賽英國站比賽，也傳出至少57名選手在泳賽後腹瀉，甚至有選手抱著馬桶吐整晚；最新出爐的水質檢測 顯示，比賽水域附近的大腸桿菌超出前一個月39倍，有參賽選手哀號自己在「屎裡游泳」。

英國衛報報導，世界鐵人三項系列賽英國站賽事，於7月29日及30日在英國東部沿海城市桑德蘭登場，這是桑德蘭市首度主辦這項賽事，多達2000人參加。然而選手參加完羅克海灘的游泳項目後，至少57名選手狂吐、腹瀉。

28歲澳洲 選手伯特威斯爾（Jacob Birtwhistle）表示，完成賽事後他就「感覺很差」；另一名選手說，30日上午完賽後，當晚他整晚「把頭埋在馬桶裡嘔吐」。51歲英國選手哈蕾-蘿伯茨（Ailith Eve Harley-Roberts）說，她自己沒有身體不適，不過有其他部分參賽者出現腹瀉。

據報導，英國環保署在比賽前3天的26日對羅克海灘的水質進行檢測，檢測結果顯示每100毫升有3900個大腸桿菌菌落，比前一個月高出39倍。感染大腸桿菌會導致腹痛及腹瀉。

報導稱，這場泳賽事的舉辦地點長久以來被排放廢水，79歲環保人士拉帝莫（Bob Latimer）指出，光是2021年，羅克海灘以北的惠特本（Whitburn）排汙口就有122次排放廢水的紀錄，總計排放超過82萬公噸汙水及雨水，他說2017至2022年間排汙口的排放次數增加。

目前尚不清楚多名鐵人三項選手身體不適的確切原因，英國衛生安全局表示將對選手進行檢測，以釐清病因，不過選手們似乎已相信大腸桿菌就是他們狂拉的主因，伯特威斯爾在Instagram發文指出，「在屎裡游泳」就會這樣。