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78年前廣島、長崎原爆都被他遇到 日工程師大難不死活到93歲

記者雷光涵／即時報導
78年前的8月6日廣島被美國原子彈轟炸，6日在廣島舉行紀念活動。（美聯社）
78年前的8月6日廣島被美國原子彈轟炸，6日在廣島舉行紀念活動。（美聯社）

78年前的8月6日美國對日本廣島投下原子彈，3天後長崎原爆。三菱造船的工程師山口彊經歷兩場原爆，大難不死，是首位被日本政府承認，是在廣島及長崎雙重被爆的倖存者。山口2010年過世，活到93歲。

山口彊在2008年接受NHK專訪，回憶被爆的經歷。1945年戰爭期間，鐵材不足，無法打造大型油輪，山口任職的三菱造船被日本政府下令，改打造小型的運油船。他與另兩名同事被交付畫設計圖的任務，並派他們從長崎到廣島的造船廠監工。

3個人一點都不想去，後來有人說，反正在長崎被炸死、或到廣島被炸死都一樣。當時每晚長崎都被空襲，非常恐怖。監工3個月後，任務結束，他們準備從廣島回家。由於是戰爭動員時期，人員移動要向政府申請，但他們沒帶印章出門。

山口要同事先回公司，他回宿舍拿印章。就在下車在走路的途中，一陣刺眼閃光，他整個人被熱風炸飛。頭髮燒光、臉燒傷，一耳受傷，後來眼睛發生白內障。幸好腳沒有受傷還能走，山口走回公司找同事。

同事從市區回來，告訴山口橋斷了、道路不通。幸好他們在造船公司上班，利用小蒸汽船，沿廣島的河坐回宿舍附近。山口說，河裡滿是死人或半死的人，有些可能是被炸飛來的，有人可能是覺得太熱，跳進河降溫，宛若「人類小筏」。內臟流出來，有的已經煮熟，他說，當時腦筋真是一片空白。

第二天他們得知有往廣島的避難火車，3人趕緊前往車站，下午順利上車，300公里坐了一個晚上才抵達故鄉長崎。山口到醫院求助，但醫師、護理師、病患都跑光，幸好在走廊遇到認識的醫師，這名眼科醫師說，他的傷勢嚴重必須立刻治療。於是替他做了外傷處置，把頭部等包紮起來。

山口趕忙回家找家人，只剩媽媽在家。媽媽見到他嚇一跳，山口說，「你看，我有腳，不是鬼」。回家後第二天、8月9日一早，山口依舊去公司上班。他跟主管說，廣島毀滅了，這名科長說：廣島那麼大，一顆炸彈怎麼可能讓它全毀？你是不是頭炸壞了？

正在這麼說的時候，窗外閃起一片熟悉的白光，山口立即知道那是原子彈爆炸，立刻躲進桌子底下。不知誰說，不要關窗，免得玻璃震碎更危險。就這樣他的辦公室裡的人，無人受傷，也幸好辦公大樓水泥牆夠厚。

2006年90歲高齡的山口參與的紀錄片「雙重被爆」（二重被爆）在紐約聯合國總部上映，山口受邀前往聯合國演講。

他說道：「我是為了說話才活着的，想在死前把話說完。雖然說有二就有三，但是我不想再經歷第三次原子彈爆炸。」該片播映後引起極大迴響，隨後在世界各國巡回上映。

2009年長崎市政府修改山口的被爆者健康手冊，將手冊上的經歷改為在長崎與廣島皆為爆炸當天在市區及原爆後再進市區遭受輻射影響的人。是日本第一人。2010年1月4日，山口因胃癌逝世，享年93歲。

日本 聯合國

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