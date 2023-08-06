巴基斯坦前總理 今年2度被捕

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗因在任期間收受禮物案5日被捕後，支持者在西部城市奎達抗議，其間展示伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨旗幟。（Getty Images）

美聯社報導，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）5日在他位於東部城市拉合爾（Lahore）的住所遭到警方逮捕。伊姆蘭汗現為反對黨領袖，頗具人望，這已是他今年第2度遭到拘捕。

5日稍早，位於巴國首都的法院就伊姆蘭汗所涉資產隱匿案件判決有罪，做出監禁判刑，恐使伊姆蘭汗政途堪憂。判決出爐後，法院下令拘捕，而拉合爾當地警方迅速行動，會把他帶往首都伊斯蘭馬巴德。

伊姆蘭汗被控虛報和隱瞞售賣2018年至2022年執政期間外訪時所收取共值1.4億巴基斯坦盧比（約50萬美元）名貴手表等禮物的收益，被判貪汙罪成立並處3年徒刑。因他未到庭，法官下令將他逮捕。伊姆蘭汗的律師團隊表示，他們將立即提出上訴。伊姆蘭汗也呼籲支持者和平示威以作抗議。

這對有意重返執政的伊姆蘭汗，可說一大打擊。現年70歲的伊姆蘭汗原為板球明星，2018年挾高民望出任總理，後被指與掌握實權的軍方不和，去年4月遭通過不信任案而下台後，150多起官司纏身，包括涉貪汙、恐怖主義及就5月的抗議活動煽動暴力等；當時他的支持者攻擊了巴國多地的政府和軍事設施。

法律專家指出，巴基斯坦地區法院做出的有罪判決，恐使伊姆蘭汗沒有機會參加須於11月初之前舉行的全國大選。