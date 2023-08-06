甩人權惡名 沙烏地阿拉伯要當和平使者

沙烏地阿拉伯 異議記者卡舒吉2018年在該國駐土耳其伊斯坦堡領事館遭殺害並肢解後，該國在人權方面備受西方世界批判和排擠，但5至6日，利雅德將透過在其大城吉達舉行俄烏調停高峰會，力圖從人權「賤民國家」躋身為「和平締造者」，並展現利雅德的外交動能。

華盛頓郵報專欄作家卡舒吉命案，大傷沙烏地阿拉伯的國際風評，王儲穆罕默德．沙爾曼也坦承涉及，而這次主辦俄烏會談，可望是改善形象的最新一步。美國政治新聞網站Politico報導，這次會談延續6月在丹麥哥本哈根召開的類似會議。兩名知情人士說，沙方早在丹麥會談上就表現積極，如今則成為會談東道主。

這次會談亦再展現沙烏地阿拉伯自許成為國際外交要角。今年稍早在中國斡旋下，沙國同意和伊朗恢復外交關係。白宮國家安全顧問蘇利文此前也造訪吉達，有報導稱中東局勢不久將有重大突破，而且事涉以巴衝突等廣泛問題。現在，沙國又將藉俄烏戰爭大展外交手腕。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭 後，利雅德立場謹慎，和莫斯科維持直接接觸的同時，也試圖居中斡旋，例如嘗試促成將被帶往俄國的烏克蘭兒童送回母國的協議。

俄沙皆為「石油 輸出國組織及夥伴國」成員。沙方決定石油減產後，穆罕默德．沙爾曼7月曾和俄國總統普亭對話。Politico報導提到，不清楚王儲是否會參與這次會談，但預料會向俄方說明結果。

沙烏地阿拉伯國王年事已高，37歲的王儲掌握實權，力圖營造進步領袖的形象，此次會談可謂理想舞台。Politico報導猜測他可能會在6日出面宣布會談後的外交公報，藉機展現和平使者風範。