高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

在南韓舉辦的世界童子軍大露營遭遇攝氏35度的熱浪，導致數百人中暑，英國、美國和新加坡的童軍團已相繼拔營。圖為英國團5日準備撤離。路透

英國廣播公司(BBC)報導，在南韓 舉辦的世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）遭遇攝氏35度的熱浪，導致數百人中暑，英國、美國和新加坡 的童軍團已相繼拔營，其中人數最多的英國童軍團已轉移到首爾的飯店。

這次活動有超過4萬名童子軍參加，英國團就有4500人，是最大團。英國童軍協會5日證實，英國團已離開位在全羅北道新萬金的營地，未來一周將在首爾的飯店內度過。美國和新加坡童軍團也退出活動。

露營首日現場淹水。(圖／聯合報讀者提供)

南韓政府表示，已加派60名醫護人員，以及700名服務人員以維護營地廁所和淋浴間的衛生，許多國家的童軍團將繼續留在營地一周。

世界童子軍大露營是全球最大規模的童軍露營活動，今年有155國參加，年齡多半在14歲到18歲之間。這項自1日展開的活動將持續到12日。

台灣的童軍指出，露營現場形同「水深火熱」，先是淹水、再是高溫 。人在露營現場的蔡同學表示，因為颱風關係，露營首日場地泥濘、淹水，最近高溫雖然讓積水退了，但不少蚊蠅叮咬，有人背後起紅疹、腳被咬成「紅豆冰」，最近還爆出確診，要隔離5天。

韓國高溫，同學背後起診。(圖／聯合報讀者提供)

抵達首爾飯店的英國童軍團因住房有限，有的5人擠在一間，有一家飯店讓250人睡在舞廳。

一名英國母親告訴衛報，南韓營地氣溫飆到攝氏35度，主辦單位拒絕提前結束活動，她16歲的兒子在營地經歷「難以忍受」的環境，廁所很髒，營地非常熱，遮陽的蔭地很少，「在電話上，他聽起來因為太熱而精疲力竭」。

她說，在英國團拔營後，他兒子與另外3名童子軍擠在首爾機場附近飯店一間「狹窄」的房間裡，而且睡在地板上。

衛報報導，本月1日展開的露營活動，到了3日已有700人中暑就醫。

美國童軍組織表示，6日將把1100名美國童軍送往首爾附近的韓福瑞營(Camp Humphreys)美軍基地。

南韓主辦的世界童軍大露營被南韓網友譏諷為「國恥」，因場地準備不周、天氣酷熱導致數百人中暑就醫，引發許多抱怨，加上大會揭幕之前又碰上暴雨，會場到處是泥濘和積水，逾千人因被蟲咬傷，也被批評營區設備、醫療人員準備不足、乘涼遮蔭地點不夠，淋浴間簡陋、廁所不乾淨。

主辦單位修建了長達7.4公里的藤蔓隧道和1720個遮陽處，但不足以應付4萬人的需求，而原本要讓工作人員使用的「國際青少年領導者中心」，變成安頓中暑患者的臨時安置所，有冷氣的便利商店和紀念品店更是人滿為患。

一名中暑者在IG上描述說，「急診室面積大概只有首爾連鎖咖啡廳一半大，床位不夠，只能在走廊打點滴」、「不斷有昏倒的外國人送進來，又沒發生戰爭，還以為是戰區呢」。