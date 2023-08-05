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全球海面均溫20.96℃創高 專家：鯊魚會變更凶猛　

編譯中心／綜合4日電
全球海面平均溫度7月31日時高達攝氏20.96度，打破高溫紀錄；圖為7月26日美國加州沿海。（路透）
全球海面平均溫度7月31日時高達攝氏20.96度，打破高溫紀錄；圖為7月26日美國加州沿海。（路透）

全球暖化問題愈來愈嚴重，歐盟哥白尼氣候變化服務局（C3S）數據顯示，7月31日全球海面平均溫度高達攝氏20.96度，刷新2016年最高溫紀錄。專家警告，海面反溫不只會讓海洋生物鏈大亂，鯊魚等部分肉食性動物將會變得更凶猛。

綜合香港01等媒體報導，德國之聲（DW）8月4日引述C3S資料稱，雖新紀錄只比2016年創下的20.95度略高，但4月以來，極地以外海面平度溫度均維持破紀錄水準，新紀錄符合同年整體趨勢，始終上升。

C3S的伯吉斯博士（Dr. Samantha Burgess）解釋稱，海洋是一塊巨大「海綿」，吸入大氣中額外溫室氣體產生的90%多餘熱量，因而變得比過去更熱。

她表示，北大西洋6月已經歷最高級別海洋熱浪，可假設高溫將引發大規模魚類死亡，有形成更多風暴的風險。

「哥白尼氣候變化服務」柏傑斯（Samantha Burgess）教授表示，「三月應該是全球海洋最溫暖的時候，不是八月或九月。我們現在就看到這個紀錄，會很緊張到明年3月之間，海洋還會變得多溫暖」。

據報導，專家提醒，海水是重要的氣候調節器，會吸收 熱，製造地球一半的氧氣，驅動氣候模式。海水變暖時，比較無法吸收二氧化碳，這意味著會有更多地球暖化的氣體會留在大氣內，而這可能加速冰河融化，河水流入海洋，導致海平面上升。

專家也指出，海水變暖和熱浪會擾亂海洋生物，例如魚類和鯨魚，因為牠們會遷移到比較低溫的海域，因此擾亂時勿亂。專家警告，漁獲量也會因此受到影響。此外，包括鯊魚在內的部分肉食性也會變得更兇猛，因為在比較熱的溫度時，牠們會變得很困惑。

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