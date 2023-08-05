世界童軍大露營 網諷南韓舉辦「魷魚遊戲」

世界童軍大會供乘涼的藤蔓隧道，各國童軍忙著在陰涼處躲避酷熱。（路透）

為期12天的第25屆世界童軍大露營正在南韓 全羅北道扶安郡舉行，在34°C（約93.2℉）高溫下，現場有至少超過千人因暑熱不適，遭網民戲稱活動像「魷魚遊戲」；南韓總理韓德洙表示，政府會動用資源確保活動在熱浪下安全完成，並獲總統尹錫悅批准以69億韓圜（約529萬美元）支持活動，以及「無限量」提供冷氣巴士和灑水車，以應對酷熱天氣。

綜合媒體報導，世界童軍大露營8月1日至12日舉行，吸引來自158個國家及地區逾4.3萬名14至17歲童軍參加，其中英國是參加人數最多的一團，英國童軍組織4日宣布，逾4千名英國童子軍決定從營區搬到首爾的旅館去住，「幫忙紓解營區壓力」。

南韓世界童軍大露營被南韓網民譏諷為「國恥」，最主要原因是場地準備不周、天氣酷熱導致數百人中暑求醫，引發許多抱怨，加上大會揭幕之前又碰上暴雨 ，會場到處是泥濘土地和積水，不僅蚊蟲多，隱翅蟲也很猖獗，逾千人因被蟲咬傷；此外營區設備、醫療人員準備不足、乘涼遮蔭地點不夠，淋浴間簡陋、廁所不乾淨，也被參加者批評。

據悉，主辦單位修建了長達7.4公里的藤蔓隧道和1720個遮陽處，但不足以應付4萬人的需求，而原本要讓工作人員使用的「國際青少年領導者中心」，變成安頓中暑患者的臨時安置所，有冷氣的便利商店和紀念品店更是人滿為患。

一名中暑者在IG上描述說：「急診室面積大概只有首爾連鎖咖啡廳一半大，床位不夠，只能在走廊打點滴。」「不斷有昏倒的外國人送進來，又沒發生戰爭，還以為是戰區呢。」

更有孩子向家長訴苦：「沒有水，到凌晨兩點都不能洗澡，廁所噁心到不敢用。」「飯不好吃、分量不夠，商店裡東西賣得很貴，衛生紙、可樂都漲價出售。」

連支援活動的南韓公務員也大搖其頭：「簡直是一片混亂、國際恥辱。」並表示，主辦單位準備不完善，廁所不夠用，童軍們必須排隊等著上廁所，而且來不及打掃變得髒亂不堪，淋浴間只有帆布略加遮擋，還是男女共用。還傳聞因為營區太泥濘，澳洲 和英國的童軍為了爭奪搭帳篷的空間而大打出手。