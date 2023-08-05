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世界最冷地方 零下192℉種出8顆西瓜

編譯羅方妤／綜合4日電
俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站的北極與南極研究所科學團隊成功在華氏零下192.5度的低溫種出八顆西瓜。（取材自YouTube）
俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站的北極與南極研究所科學團隊成功在華氏零下192.5度的低溫種出八顆西瓜。（取材自YouTube）

科學家表示，他們首次成功在世界最冷的地方種出西瓜。俄羅斯位於南極的沃斯托克觀測站（Vostok Station，又稱東方站）的北極與南極研究所（AARI）科學團隊成功在零下192.5℉（零下89.2℃）的低溫種出8顆西瓜。

8月也是南極最寒冷的月分。福斯新聞網報導，沃斯托克觀測站AARI團隊首席地球物理學家特普利亞科夫（Andrey Teplyakov）表示：「我們設法在南極最惡劣的條件下，種出產於地球最南端的西瓜。口感和香氣沒有比較差。」

AARI表示，科學家們利用無土種植科技panoponics，將西瓜種子種植在一層薄薄的土壤替代品中。他們4月稍早選擇種植兩種能適應低氣壓、缺氧環境的早熟西瓜品種，控制氣溫和濕度。由於南極沒有蜜蜂進行授粉，科學家們進行人工授粉。科學家耗時103天，成功種出8顆成熟西瓜，直徑多達13公分、重量重達一公斤。

其實，這並非沃斯托克觀測站首次在如此惡劣的天候條件下種出農產品。沃斯托克觀測站的科學家們在2020年就開始進行蔬菜種植聯合實驗，已開發出多達80種葉菜類作物種植系統。科學家們說，目前正在研究黑莓、草莓和藍莓種植科技。

低溫 俄羅斯 蔬菜

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