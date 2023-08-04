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布林肯籲各國警告俄羅斯 別再拿黑海糧運當威脅

中央社／紐約聯合國總部3日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。 （美聯社）
美國國務卿布林肯。 （美聯社）

俄國退出黑海穀物協議後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天於聯合國呼籲會員國警告俄羅斯，停止將黑海糧運作為脅迫手段。

路透報導，︀布林肯主持聯合國安全理事會（UNSC）關於俄烏衝突造成饑荒與糧食問題的相關會議時說：「所有聯合國的會員國都應該告訴莫斯科當局，這種行為已經『夠了』」。

他告訴安理會15個理事國，「利用黑海作為脅迫手段、將全球最弱勢的人民當成籌碼的行為，以及這場沒有正當理由、不合乎道德的戰爭都已經夠了」。

布林肯宣布，已有近90個國家支持一份由美國起草的簡短公報，︀承諾會「採取行動，終止俄羅斯將糧食當作戰爭武器，以及把讓平民挨餓當成戰爭手段的行為」。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭時，美國、歐盟及其他國家曾譴責俄羅斯利用糧食當作戰爭武器，加劇全球糧食危機，而這份美國起草的公報並沒有特別指出任何國家。

俄羅斯上個月退出去年簽署的「黑海穀物協議」，此協議由聯合國與土耳其促成，內容為准許烏克蘭經由黑海安全出口糧食，旨在幫助緩解因為俄國入侵烏克蘭造成的全球糧食危機。

烏克蘭與俄羅斯均為主要糧食出口國。

莫斯科當局退出協議後，開始將攻擊目標放在烏克蘭港口，以及黑海和多瑙河儲放穀物的基礎設施，導致全球糧價飆升。莫斯科當局曾說，如果俄國要求改善糧食和化肥出口的要求被滿足，就有可能恢復黑海穀物協議。

布林肯說，「實際上，制裁明確排除了糧食和化肥」，「現在俄羅斯毀棄協議，正用比以往更高的價格出口更多穀物」。

布林肯補充，美國將加碼提供3.62億美元，協助11個非洲國家與海地應對糧食不穩定的問題，並增強抵禦能力。

聯合國安理會今天另外通過一份正式聲明，表明「強力譴責運用讓平民挨餓當成戰爭手段，這被國際人道法規明文禁止」，同時譴責俄羅斯非法禁止人道援助介入。

俄羅斯 布林肯 烏克蘭

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