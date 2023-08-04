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歐盟監測 世界海洋表面溫度創新高達69.7℉

中央社／巴黎4日綜合外電報導

世界海洋溫度本週創歷史新高紀錄，加深人們對地球氣候、海洋生物和沿海社區連鎖反應的憂慮。

法新社報導，根據歐洲聯盟氣候觀測站數據，海洋表面溫度於7月30日測得攝氏20.96度（華氏69.7度），創新高紀錄。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）發言人做了上述表示，前高紀錄是2016年3月的攝氏20.95度。

監測樣本排除極地地區。

使用不同數據庫的美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA），近幾個月也記錄到類似的趨勢。

美國國家海洋暨大氣總署指出，海洋表面均溫於今年4月4日創下攝氏21.06度的新高紀錄，前高紀錄是2016年3月的攝氏21.01度。今年8月1日，海洋均溫來到攝氏21.03度。

根據科學研究，自工業時代開始以來，海洋吸收了人類活動所產生90%的過剩熱量。

由於地球大氣中溫室氣體積累，多餘的熱量也繼續積累。溫室氣體主要來自石油天然氣和煤炭的燃燒。

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