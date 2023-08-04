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荷外海火燒船起火處曝光了 船已拖至港口 部分新車未損

編譯黃淑玲／綜合外電
一周前於荷蘭外海發生火災的運車貨輪Fremantle Highway 3日被拖進Eemshaven港，許多民眾好奇在港邊看它進港。 （歐新社）
一周前於荷蘭外海發生火災的運車貨輪Fremantle Highway 3日被拖進Eemshaven港，許多民眾好奇在港邊看它進港。 （歐新社）

大約一周前在荷蘭外海失火的載運汽車貨輪，周四（3日）已被順利拖至荷蘭東北方的埃姆斯港（Eemshaven）。負責救援善後的公司表示，火災起於上方甲板樓層，該數層有存放一些車輛。及時撲滅控制火勢後，現在確定有些樓層未受波及仍然完好，儲放在其中的新車沒有損傷。

救助這艘名為Fremantle Highway貨輪的荷蘭公司伯威海事（Royal Boskalis Westminister）執行長伯道斯基說：「起火點在一些上方甲板層，我們推測是由第八層燒起，因為這層的狀況非常糟。一部分已經全崩塌，損傷非常非常嚴重。」

火警是在7月25日較晚時發生，巴拿馬籍Fremantle Highway貨輪上的船員全是印度人，他們在事故發生後不久就被全數以直升機救回岸上，其中有一人不幸在火災中喪生。船上載運近3,800輛全新汽車，當中有大約500輛電動車

伯道斯基表示，還不知道起火原因，但是「我想，對這個議題有任何知識的所有專家都會同意，運輸電動車帶來額外風險」。

荷蘭政府一位發言人告訴彭博新聞，火災原因將由港口管理當局調查才能確定。

伯道斯基說，貨輪上還有很大一部分的貨品需要卸下來，估計須花費數周時間。貨品清空後，Fremantle Highway可能被移入船塢修理，或是退役。

Fremantle Highway載運了數百輛BMW、約300輛賓士車；周三勞斯萊斯表示，有少量的勞斯萊斯車輛也在這艘貨輪上。Fremantle Highway發生火警之前，剛停靠過德國的布萊梅港，下一站原是埃及塞得港，終點港為新加坡

電動車 新加坡 德國

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