防範中國 紐西蘭發布新國防戰略報告：強化國防武力、護太平洋利益

紐西蘭4日發布新國防戰略計畫，稱為防範中國擴大其在太平洋地區的影響力，將強化國防武力。（美聯社）

紐西蘭4日發布國防計畫，稱隨著中國在太平洋地區尋求更大的影響力，將投資 建造一支有戰鬥能力的國防軍，並保護其在該地區的利益。

彭博資訊報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國防部長李特（Andrew Little）4日在惠靈頓發布政策文件，闡述政府新的國防目標和戰略，稱紐國面臨比數十年來更多的地緣戰略挑戰。

他們表示，其中包括氣候變遷、恐怖主義、網路攻擊、假消息，以及「我們地區的競爭，直到最近，我們還認為我們身在之處受到遠方的保護」。

李特說，紐西蘭將「儘早採取謹慎行動，追求和保護我們的國防利益，特別是在太平洋地區」。他說，「我們將加強本地區以及對本地區的了解，包括擴大太平洋地區在世界上的聲音。我們將加強我們的許多夥伴關係，特別是與我們唯一的正式軍事盟友澳洲 和太平洋島國的伙伴關係，他們不僅是鄰居，更是我們的家人。」

紐西蘭試圖不與其最大貿易夥伴中國對抗，但對北京 在太平洋地區的野心保持警惕。

中國去年4月與索羅門群島簽署安全協定。此後，美國在太平洋地區變得更加積極主動，而紐西蘭和澳洲則努力加強在該地區的關係。

儘管希金斯和李特4日都沒有點名中國，但他們發布的國防政策和戰略聲明卻提到了中國。

報告指出，與中國的關係對紐西蘭意義重大，並表示合作對於應對全球挑戰至關重要。與此同時，報告稱，北京「堅定追求其戰略目標」，是國家間戰略競爭新時代的主要推力。

報告稱：「近年來，太平洋地區愈加成為戰略競爭的戰場。中國政府尤其尋求擴大其在太平洋地區的政治、經濟和安全影響力，而犧牲紐澳等更傳統的合作夥伴利益。」

該報告概述紐西蘭的國防和國家安全戰略，但不包含支出計畫。希金斯表示，政府的重點領域之一將是「投資一支有戰鬥能力的國防軍」，但未包括細節。