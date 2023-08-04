我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊濤訪華府後 傳美中有意建立工作小組處理爭議議題

橙縣高院法官涉殺妻 深夜被捕…震驚南加

防範中國 紐西蘭發布新國防戰略報告：強化國防武力、護太平洋利益

編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭4日發布新國防戰略計畫，稱為防範中國擴大其在太平洋地區的影響力，將強化國防武力。（美聯社）
紐西蘭4日發布新國防戰略計畫，稱為防範中國擴大其在太平洋地區的影響力，將強化國防武力。（美聯社）

紐西蘭4日發布國防計畫，稱隨著中國在太平洋地區尋求更大的影響力，將投資建造一支有戰鬥能力的國防軍，並保護其在該地區的利益。

彭博資訊報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國防部長李特（Andrew Little）4日在惠靈頓發布政策文件，闡述政府新的國防目標和戰略，稱紐國面臨比數十年來更多的地緣戰略挑戰。

他們表示，其中包括氣候變遷、恐怖主義、網路攻擊、假消息，以及「我們地區的競爭，直到最近，我們還認為我們身在之處受到遠方的保護」。

李特說，紐西蘭將「儘早採取謹慎行動，追求和保護我們的國防利益，特別是在太平洋地區」。他說，「我們將加強本地區以及對本地區的了解，包括擴大太平洋地區在世界上的聲音。我們將加強我們的許多夥伴關係，特別是與我們唯一的正式軍事盟友澳洲和太平洋島國的伙伴關係，他們不僅是鄰居，更是我們的家人。」

紐西蘭試圖不與其最大貿易夥伴中國對抗，但對北京在太平洋地區的野心保持警惕。

中國去年4月與索羅門群島簽署安全協定。此後，美國在太平洋地區變得更加積極主動，而紐西蘭和澳洲則努力加強在該地區的關係。

儘管希金斯和李特4日都沒有點名中國，但他們發布的國防政策和戰略聲明卻提到了中國。

報告指出，與中國的關係對紐西蘭意義重大，並表示合作對於應對全球挑戰至關重要。與此同時，報告稱，北京「堅定追求其戰略目標」，是國家間戰略競爭新時代的主要推力。

報告稱：「近年來，太平洋地區愈加成為戰略競爭的戰場。中國政府尤其尋求擴大其在太平洋地區的政治、經濟和安全影響力，而犧牲紐澳等更傳統的合作夥伴利益。」

該報告概述紐西蘭的國防和國家安全戰略，但不包含支出計畫。希金斯表示，政府的重點領域之一將是「投資一支有戰鬥能力的國防軍」，但未包括細節。

北京 澳洲 投資

上一則

遭俄羅斯法院另判刑19年 納瓦尼促人民續對抗政府

延伸閱讀

就快大選…紐西蘭司法部長酒駕肇事還拒捕 請辭獲准

就快大選…紐西蘭司法部長酒駕肇事還拒捕 請辭獲准
2023女足世界盃首戰 紐西蘭1比0氣走挪威

2023女足世界盃首戰 紐西蘭1比0氣走挪威
女足世界盃開踢前發生槍案 挪威隊長：震驚但平安

女足世界盃開踢前發生槍案 挪威隊長：震驚但平安
紐西蘭總理籲北京控制緊張局勢 特別是台海與南海

紐西蘭總理籲北京控制緊張局勢 特別是台海與南海

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07

超人氣

更多 >
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延
費翔無奈揭上衣為何老開開的 網一聽全笑瘋

費翔無奈揭上衣為何老開開的 網一聽全笑瘋
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面