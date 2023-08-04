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世大運100公尺跑21.81秒 這國女選手被罵「國恥」

編譯中心／綜合3日電
代表非洲索馬利亞的跑手納斯拉（紅圈處），100公尺跑21秒81成績，在成都世大運被其他選手海放。（取材自推特）
代表非洲索馬利亞的跑手納斯拉（紅圈處），100公尺跑21秒81成績，在成都世大運被其他選手海放。（取材自推特）

正在進行火熱競賽的成都世界大學生運動會，日前出現尷尬一幕，在女子100公尺初賽中，索馬利亞女選手跑出21秒81的誇張成績，輸了其他選手將近10秒鐘，被諷是國際賽事「史上最慢」的女跑者。

英國每日郵報報導，阿布卡（Nasra Ali Abukar）的「龜速」短跑影片在推特瘋傳，被質疑為何索馬利亞要派出這樣的選手參賽，結果原來她是索馬利亞田徑聯合會副主席達希爾（Khadija Adan Dahir）的侄女，能進軍世大運應該是靠關係。

索馬利亞田徑聯合會表示將對阿布卡入選世大運的原因進行調查。

索馬利亞青年及體育部長穆罕默德（Mohamed Barre Mohamud ）2日發表一份聲明表示，正聯同索馬利亞國家奧林匹克委員會調查事件，發現阿布卡既不是跑手也不是運動員。穆罕默德指索馬利亞田徑聯合會主席達希爾涉嫌濫用職權、任人唯親以及在國際舞台上破壞國家聲譽，暫停達希爾職務，並計畫對她採取法律行動。

美國之音報導，穆罕默德指阿布卡和達希爾有親屬關係，阿布卡是因為裙帶關係而不是靠表現而得以代表索馬利亞出賽。穆罕默德說：「當我們調查她是如何去那裡的時候，我們發現她是通過不透明和不符合規則的不當程序前往該國的。我們可以證實，她是通過貪汙手段而得以參加世大運。」

一名索馬利亞人在社交平台X（前稱Twitter）發文寫道：「看到這樣無能的政府，讓人感到沮喪。他們怎麼會選擇一個未經訓練的女孩代表索馬利亞參加賽跑呢？這真令人震驚，破壞我們的國際形象。」亦有政治人物表達意見，形容事件是「國恥」。

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