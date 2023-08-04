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韓爆隨機殺人 1死13傷 嫌犯稱受雇行凶

編譯茅毅／綜合3日電
南韓城南市3日發生隨機殺人案，事發後員警在現場看守。（路透）
南韓城南市3日發生隨機殺人案，事發後員警在現場看守。（路透）

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵站「書峴站」附近的AK廣場，3日下午發生隨機殺人案，嫌犯開車衝撞路人，再持刀進入百貨公司見人就砍，共造成1人死亡、13人受傷。嫌犯隨即被捕，行凶動機仍待調查。

路透、韓聯社等媒體報導，事發地點城南市位於首爾南邊。警方表示，嫌犯是23歲男子崔某，犯案時戴著墨鏡、穿黑色連帽衣和深色衣褲，他先開車衝上人行道，撞傷5名路人，其中兩人重傷。車子無法移動後，崔某隨即持一把約50至60公分長的刀進入百貨公司，在1樓和2樓見人就揮刀，砍傷9人。傷者立即被送醫，警方說，其中1人傷重不治。

韓聯社引述盆唐警察署報導，崔姓嫌犯落網後向警方反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織雇用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞。崔姓嫌犯初步毒品檢驗結果為陰性，也並未飲酒，警方將委託國立科學搜查研究院進一步分析崔嫌的毛髮檢體，並調閱病歷確認他的精神狀態。

警方接獲報案十分鐘後就逮捕嫌犯，被捕後嫌犯保持緘默，不願回答警方問話，行凶動機有待調查。消息人士說，嫌犯從事物流業。崔嫌駕駛的是登記在父母名下的小客車。

有目擊者稱兇手不只一人，但警方表示嫌犯單獨犯案，並無共犯。

上月南韓也曾發生類似的隨機殺人事件。7月21日在首爾新林洞街頭，一名33歲男子持刀亂砍，造成1人死亡、3人受傷。凶嫌曾多次進出少年觀護所，有十幾項前科。

南韓 地鐵站 毒品

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