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嚇阻有用嗎？ 新加坡1周絞死3毒犯

編譯中心／綜合3日電
新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販。(美聯社)
新加坡當局3日表示，已處決一名39歲販運海洛因的毒販。(美聯社)

新加坡當局今天宣布處決一名因販運海洛因而遭定罪的39歲男性，這是新加坡一個多星期以來的第三次、今年的第五次絞刑。

中央社引述法新社報導，穆罕默德．沙勒．阿杜爾．拉蒂夫（Mohamed Shalleh Adul Latiff）因「以販運為目的」持有約55克海洛因，2019年被判處死刑。新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau）發布聲明表示，被告的死刑已於今天執行。

根據法院文件顯示，穆罕默德．沙勒2016年被捕前擔任送貨司機。審理期間，穆罕默德．沙勒聲稱自己一直以為是在替一名欠對方錢的友人運送私菸。

星國政府在疫情期間暫停執行死刑兩年，後於2022年3月恢復。穆罕默德．沙勒成為恢復死刑以來第16名被送上絞刑台的犯人。

不到一周前，星國當局才頂著人權組織譴責下，以販運毒品處決近20年來首名女囚犯。

45歲的星國女子莎莉戴維（Saridewi Binte Djamani）因企圖販運並持有至少30.72公克的純海洛英，於2018年7月被判處死刑，並於上月28日伏法。

在此之前，一名57歲的星國籍男子26日因販運50公克海洛因遭絞刑處死。

聯合國上周譴責星國接連執行絞刑，並呼籲新加坡暫緩死刑執行。

儘管國際社會反對死刑的壓力越來越大，新加坡仍堅持死刑能有效嚇阻販毒。星國的反毒法律堪稱世界最嚴厲，只要販運超過500克大麻或15克海洛因，就可能獲判死刑。

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