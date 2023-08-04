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智利小鎮冬天37℃ 除了暖化 還有1原因造成

編譯中心／綜合3日電
南半球國家正值冬季，智利和阿根廷等國近日迎來「冬季熱浪」，氣溫絲毫不亞於北半球各國正身處的酷暑。（新華社）
南半球國家正值冬季，智利和阿根廷等國近日迎來「冬季熱浪」，氣溫絲毫不亞於北半球各國正身處的酷暑。（新華社）

南半球國家雖然遠離北半球極端的夏季氣溫，但智利與阿根廷也雙雙寫下冬季創紀錄高溫。專家表示，地球正在經歷兩種現象的結合，即全球暖化和聖嬰現象（El Nino）。氣候學家表示，冬季熱浪可能對冰川和降雪造成毀滅性影響。

中央社引述法新社報導，智利中部山區小鎮維庫尼亞（Vicuna）1日氣溫高達攝氏37度，氣象學家托瑞斯（Cristobal Torres）表示，「維庫尼亞上次記錄到這樣的氣溫是在70多年前」。

智利首都聖地牙哥（Santiago）以南450公里處2日也記錄到攝氏24度的異常高溫，預計3日和4日的氣溫也將雷同。

與此同時，根據阿根廷國家氣象局紀錄，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）1日氣溫超過攝氏30度，創下有紀錄以來8月1日的最高氣溫。布宜諾斯艾利斯8月的平均氣溫通常介於攝氏9至18度之間。

烏拉圭多個城市2日的氣溫也來到攝氏30度。

智利環境部長、氣候學家羅哈斯（Maisa Rojas）說：「我們正經歷兩種現象的結合，即氣候變遷導致的全球暖化，加上聖嬰現象。」

羅哈斯說：「當聖嬰現象結束時，全球天氣狀況應該不會再如此極端。」

對於兩極的高溫影響，羅哈斯警告，「極地地區周圍的冰層處於最低水平。特別是在南極洲周邊，每年的這個時候，海冰增長在9月達到最高值，但現在卻處於歷史最低水平。」

聖嬰現象的特點是太平洋海水溫度升高，導致南美洲西部降雨、洪水和雪崩，並掀起熱浪。

聖地牙哥、布宜諾斯艾利斯和烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）預計未來幾天氣溫將會恢復正常，但據信類似熱浪會日益頻繁。

聖地牙哥大學（University of Santiago）氣候學家柯戴羅（Raul Cordero）解釋道：「今年（聖地牙哥）的高溫紀錄很可能會被打破，這非常不正常。10年前，我們每年經歷2次熱浪，現在有9次。」

柯戴羅指出，天氣暖和對山區積雪的影響最為顯著，而山區積雪對智利首都聖地牙哥的供水非常重要。他說：「冬季熱浪對冰川和降雪造成毀滅性影響。」

地球正在經歷全球暖化和聖嬰現象的結合，讓南半球的智利與阿根廷冬季雙創高溫新紀錄。...
地球正在經歷全球暖化和聖嬰現象的結合，讓南半球的智利與阿根廷冬季雙創高溫新紀錄。（美聯社）

聖地牙哥 熱浪 高溫

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