歐盟、挪威、冰島撤銷福島食品進口限制 僅剩中台韓等9國有管制

歐盟和挪威、冰島3日撤銷2011年福島核事故後對日本產食品的進口限制，歐盟執委會的相關命令預計於20日起生效。（路透）

歐盟 和挪威、冰島 3日撤銷2011年福島核事故後對日本 產食品的進口限制，歐盟執委會的相關命令即日起生效。

共同社報導，福島縣等10縣的部分食品不須再提供「放射性物質檢測證明」，將大幅減輕生產者和出口商的負擔。歐盟和挪威、冰島的限制撤銷後，仍實施進口限制的僅剩中國、南韓、台灣等9個國家和地區。

10縣分別為福島、岩手、宮城、山形、茨城、群馬、新潟、山梨、長野、靜岡。受限品項此前也已逐步減少，只剩下福島縣的部分水產和野生菇類、宮城縣的部分野菜等。

歐盟執委會認為，基於監測等科學知識將限制鬆綁是妥當的，與歐洲議會及成員國進行了協商。執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月13日在布魯塞爾與日本首相岸田文雄舉行首腦磋商後，宣布撤銷限制，

歐盟執委會在14日的官方公報中刊載撤銷限制的相關規則，並稱將在20天後生效。

福島核事故後，因對放射性物質污染的疑慮，世界各國紛紛對日本產的農林水產品及食品實施進口限制，最多時共有55國。此後美國於2021年、英國於2022年相繼撤銷限制，數量逐漸減少，瑞士預計在本月15日撤銷。