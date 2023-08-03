法選美爭議鐵娘子 德馮德納夫人90歲謝幕

法國選美界傳奇人物德馮德納夫人的家族表示，德馮德納夫人已經逝世，享耆壽90歲。（Getty Images）

法國選美界傳奇人物德馮德納夫人（Genevieve de Fontenay）的家族2日表示，德馮德納夫人已經逝世，享耆壽90歲。她生前是巴黎時尚 和魅力的典範，被稱為「戴帽子的女士」，但也因為保守審美觀惹議，對女性裸露有諸多批判，也被稱為法國選美界爭議鐵娘子。

中央社引述法新社報導，德馮德納夫人曾領導法國小姐選美比賽數十載，體現了法國女性的時尚理念，但極不贊同現代對女性和性別的看法；她在1954年加入法國小姐委員會，於1981年成為主席，並且擔任此職務超過25年之久。

她曾是法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）模特兒，生前總是戴大禮帽及穿著優雅服飾，通常是黑白色，這個標誌性裝扮使人一眼就能認出她來，是巴黎時尚和魅力的典範。

德馮德納夫人的社會觀點相當保守，曾試圖剝奪法國小姐冠軍貝格（Valerie Begue）的頭銜，因為貝格允許小報為她拍攝性挑逗姿勢照片。

此外，德馮德納夫人也被控心懷種族主義 ，因為貝格來自法國海外屬地留尼旺島（Reunion Island），而非法國本土。德馮德納夫人曾說，貝格應待在留尼旺島。

另一位法國小姐圖爾波（Isabelle Turpault）曾為名人週刊巴黎競賽雜誌（Paris Match）拍攝裸照，德馮德納夫人也無法接受。

德馮德納夫人曾說過：「我永遠不允許兩件式泳裝。在比賽中露出肚臍，就是一種裸露狂。」